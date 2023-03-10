Идеальный ужин: сливочный суп с копченой курицей и грибами

Перед подачей на стол суп можно посыпать мелко порезанным укропом.

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Сливочный суп с копченой курицей и грибами

Ингредиенты:

копченые куриные голени — 3 шт;

шампиньоны – 350 гр;

картофель – 6 шт;

плавленые сырки "Сливочные" – 2 шт;

морковь – 1 шт;

лук –1 шт;

масло – 4 ст. л;

специи: соль, перец, карри, куркума, хмели-сунели – по вкусу.

Из перечисленного количества ингредиентов получается примерно три литра супа.

Способ приготовления:

Копченую курицу (крылья, голени или грудку, кому что нравится) залить водой и поставить на огонь. Когда закипит, снять пену, уменьшить огонь до среднего и варить 20 минут. Затем мясо вынуть, разобрать на кусочки и порезать.

Картофель почистить, помыть и порезать небольшими кубиками. В бульон положить подготовленные картофель и курицу, поставить вариться на среднем огне. Пока будет закипать, сделать зажарку. Для этого нужно мелко порезать лук, отдельно натереть морковь. Разогреть на сковороде 2 ст. л. масла и на минимальном огне протушить до мягкости и прозрачности лук, после чего положить туда же морковь и тушить еще 2-3 минуты.

Когда бульон с курицей и картофелем закипит, снова при необходимости убрать шум, убавить огонь, добавить зажарку, порезанные небольшими кусочками сливочные сырки, специи. Периодически помешивать суп, пока будут готовиться шампиньоны чтобы сырки "растворились".

Шампиньоны помыть, обсушить бумажным полотенцем, почистить и порезать. Разогреть на сковороде 2 ст.л. масла, выложить шампиньоны и жарить на среднем огне до полного испарения влаги и золотистого цвета. Когда картофель в супе будет готов, добавить пожаренные грибы, проварить еще пять минут и выключить.

Подавать с мелко порезанным укропом.

Ранее Фокус писал, как приготовить картофельные зразы с грибами.