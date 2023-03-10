Ідеальна вечеря: вершковий суп із копченою куркою та грибами

Перед подачею на стіл суп можна посипати дрібно нарізаним кропом.

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Вершковий суп з копченою куркою та грибами

Інгредієнти:

копчені курячі гомілки — 3 шт;

печериці — 350 гр;

картопля — 6 шт;

плавлені сирки "Вершкові" — 2 шт;

морква — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

олія — 4 ст. л;

спеції: сіль, перець, каррі, куркума, хмелі-сунелі – до смаку.

З перерахованої кількості інгредієнтів виходить приблизно три літри супу.

Спосіб приготування:

Копчену курку (крила, гомілки або грудку, кому що подобається) залити водою і поставити на вогонь. Коли закипить, зняти піну, зменшити до середнього вогоню і варити 20 хвилин. Потім вийняти м'ясо, розібрати на шматочки і порізати.

Картоплю почистити, помити та порізати невеликими кубиками. У бульйон покласти підготовлену картоплю та курку, поставити варитися на середньому вогні. Поки закипатиме, зробити засмажку. Для цього потрібно дрібно нарізати цибулю, окремо натерти моркву. Розігріти на сковороді 2 ст. л. масла і на мінімальному вогні протушкувати до м'якості та прозорості цибулю, після чого покласти туди ж моркву і тушити ще 2-3 хвилини.

Коли бульйон із куркою та картоплею закипить, знову при необхідності прибрати шум, зменшити вогонь, додати засмажку, порізані невеликими шматочками вершкові сирки, спеції. Періодично помішувати суп, поки готуватиметься печериці, щоб сирки "розчинилися".

Печериці помити, обсушити паперовим рушником, почистити та порізати. Розігріти на сковороді 2 ст. масла, викласти печериці та смажити на середньому вогні до повного випаровування вологи та золотистого кольору. Коли картопля в супі буде готова, додати смажені гриби, проварити ще п'ять хвилин і вимкнути.

Подавати із дрібно порізаним кропом.

Раніше Фокус писав, як приготувати картопляні зрази із грибами.