Смачно та бюджетно. Як приготувати картопляні зрази з грибами та сиром

Хоча це і простий рецепт, у багатьох зрази не виходять досить міцними, щоб не розвалитися під час готування.

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Зрази, або як їх називають у деяких регіонах України "книшики", готують з різноманітними несолодкими начинками: тушкованою капустою, м'ясом, печінкою, або з грибами.

Саме з грибами та сиром зрази пропонує приготувати відома кулінарна блогерка Тетяна Юшина. За її рецептом зрази виходять ідеальними, а також їх можна наготувати побільше і заморозити про запас. У морозилці вони можуть зберігатися кілька місяців.

Картопляні зрази з грибами та сиром

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

одне яйце;

борошно — 3 ст. л.;

сіль, перець, сушений часник.

Для начинки:

гриби — 500 г;

сир сулугуні — 150 г.

Очистіть картоплю, залийте водою, посоліть і варіть до готовності. Після злийте всю воду, її не повинно залишатися в каструлі зовсім. Перекладіть картоплю в миску і потовчіть в пюре. Дайте охолонути, щоб пюре було теплим, а не гарячим. Перемішуйте періодично.

Вмішайте яйце, посоліть, поперчіть і додайте сушений часник. Після цього додайте борошно і добре вимісіть картопляне тісто. Воно вийде однорідним і пластичним.

Після цього приготуйте начинку. Можете взяти будь-які гриби: печериці, гливи, або лісові, можете змішати їх у тих пропорціях, що вам до смаку. Гриби дрібно поріжте та добре підсмажте на олії. Посоліть і поперчіть. Остудіть і додайте натертий на середній тертці сулугуні.

Тепер настав час ліпити зрази. Спочатку формуйте кульку, потім розімніть її пальцями, покладіть начинку і зліпіть краї, сформувавши пиріжок. Якщо тісто липне до рук — змочіть їх олією. Смажте зрази на олії до рум'яної скоринки з обох боків.

Також ви можете приготувати смачну картопляну запіканку з м'ясом і грибами у духовці.