Вкусно и бюджетно. Как приготовить картофельные зразы с грибами и сыром

Хоть это и простой рецепт, у многих зразы не получаются достаточно крепкими, чтобы не развалиться во время готовки.

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Зразы, или как их называют в некоторых регионах Украины "кнышики", готовят с разнообразными несладкими начинками: тушеной капустой, мясом, печенкой, или с грибами.

Именно с грибами и сыром зразы предлагает приготовить известный кулинарный блогер Татьяна Юшина. По ее рецепту зразы выходят идеальными, а также их можно наготовить побольше и заморозить впрок. В морозилке они могут храниться и несколько месяцев.

Картофельные зразы с грибами и сыром

Ингредиенты:

Картофель – 1 кг;

Одно яйцо;

Мука — 3 ст. л.;

соль, перец, сушеный чеснок

Для начинки:

Грибы — 500 гр;

Сыр сулугуни — 150 гр.

Очистите картофель, залейте водой, посолите и варите до готовности. После слейте всю воду, ее не должно оставаться в кастрюле вовсе. Переложите картошку в миску и растолките в пюре. Дайте остыть, чтобы пюре было теплым, а не горячим. Перемешивайте периодически.

Вмешайте яйцо, посолите, поперчите и добавьте сушеный чеснок. После добавьте муку и хорошо вымесите картофельное тесто. Оно получится однородным и пластичным.

После приготовьте начинку. Можете взять любые грибы: шампиньоны, вешенки, или лесные, можете смешать их в тех пропорциях, что вам по вкусу. Грибы мелко порежьте и хорошенько поджарьте на растительном масле. Посолите и поперчите. Остудите и добавьте натертый на средней терке сулугуни.

Теперь пора лепить зразы. Сначала формируйте шарик, потом разомните его пальцами, положите начинку и слепите края, сформировав пирожок. Если тесто липнет к рукам – смочите их растительным маслом. Жарьте зразы на растительном масле до румяной корочки с обеих сторон.

Также вы можете приготовить вкусную картофельную запеканку с мясом и грибами в духовке.