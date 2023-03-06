Сытно и просто: рецепт картофельной запеканки с мясом и грибами

Перед подачей запеканку можно посыпать свежей зеленью, что сделает ее вкус богаче и интереснее.

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Картошка с мясом и грибами – беспроигрышный вариант для тех, кто задается вопросом, что приготовить на обед или ужин. Готовится она просто и быстро, получается сочной и вкусной и надолго утоляет чувство голода. Предлагаем приготовить запеканку с мясом и грибами по рецепту из блога "Легкие рецепты на каждый день".

Картофельная запеканка с грибами и мясом

Ингредиенты:

картофель крупный – 2-3 шт;

мясо (свинина или курица) – 400 гр;

лук-порей – 50 гр;

шампиньоны – 5-6 шт;

сметана – 200 гр;

горчица – 1-2 ст. л;

сыр – 50 гр;

соль, перец, специи для мяса – по вкусу.

Способ приготовления:

Лук и картофель порезать кружочками, грибы почистить и порезать тонкими пластинками. Сделать соус, смешав сметану, горчицу, соль и перец.

Мясо порезать небольшими кусочками, сложить в глубокую миску. Туда же добавить лук, часть соуса и специи для мяса, все хорошо перемешать.

Форму, в которой будет готовиться запеканка, смазать маслом, на дно выложить картофель, слегка его подсолить. Далее выложить мясо с луком, затем – слой шампиньонов, часть соуса. Последний слой – картофель, сверху смазать его оставшимся соусом.

Накрыть форму фольгой и отправить в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 40 минут. Затем снять фольгу, посыпать картофель тертым сыром и запекать еще 15-20 минут. Перед подачей можно посыпать нарезанной свежей зеленью.

Ранее Фокус писал, как приготовить картофельную запеканку по-итальянски.