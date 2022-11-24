Картофельная запеканка по-итальянски

Картофельная запеканка — популярное, сытное и доступное блюдо.

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Даже фанаты пасты и пиццы – итальянцы – не отказывают себе в удовольствии отведать запеканку из картофеля. Причем местные хозяйки готовят ее без особых затей и изысков, но получается она очень вкусной и сытной.

Такая запеканка хороша тем, что для ее приготовления используются доступные продукты. Мало того, этот рецепт может пригодиться при необходимости утилизировать остатки пюре и нарезки после праздников.

Ингредиенты:

1 кг картофеля;

300 г колбасы/сосисок/ветчины;

300 г твердого сыра;

3 яйца;

сливочное масло;

панировочные сухари;

соль и перец молотый по вкусу.

Способ приготовления:

Очищенный картофель отварить в подсоленной воде до готовности, отцедить, сделать пюре, добавить кусочек сливочного масла и хорошо вымешать.

Колбасу, сыр и сваренные вкрутую яйца нарезать мелкими кубиками, добавить в картофельное пюре и замешать так, чтобы они распределились равномерно.

Приготовленную массу выложить в смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями форму, разровнять, разложить на поверхности небольшие кусочки сливочного масла и притрусить все сухарями.

Запекать 30 минут при 200°С до образования румяной корочки.

Чтобы запеканка получилась ароматнее, добавьте в картофельное пюре итальянские или прованские травы.

Напомним, простой рецепт мясных оладьев.