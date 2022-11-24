Еда
Картофельная запеканка по-итальянски
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Картофельная запеканка — популярное, сытное и доступное блюдо.
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Даже фанаты пасты и пиццы – итальянцы – не отказывают себе в удовольствии отведать запеканку из картофеля. Причем местные хозяйки готовят ее без особых затей и изысков, но получается она очень вкусной и сытной.
Такая запеканка хороша тем, что для ее приготовления используются доступные продукты. Мало того, этот рецепт может пригодиться при необходимости утилизировать остатки пюре и нарезки после праздников.
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля;
- 300 г колбасы/сосисок/ветчины;
- 300 г твердого сыра;
- 3 яйца;
- сливочное масло;
- панировочные сухари;
- соль и перец молотый по вкусу.
Способ приготовления:
- Очищенный картофель отварить в подсоленной воде до готовности, отцедить, сделать пюре, добавить кусочек сливочного масла и хорошо вымешать.
- Колбасу, сыр и сваренные вкрутую яйца нарезать мелкими кубиками, добавить в картофельное пюре и замешать так, чтобы они распределились равномерно.
- Приготовленную массу выложить в смазанную маслом и посыпанную панировочными сухарями форму, разровнять, разложить на поверхности небольшие кусочки сливочного масла и притрусить все сухарями.
- Запекать 30 минут при 200°С до образования румяной корочки.
Чтобы запеканка получилась ароматнее, добавьте в картофельное пюре итальянские или прованские травы.
Напомним, простой рецепт мясных оладьев.