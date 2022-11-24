Картопляна запіканка по-італійськи

Картопляна запіканка — популярна, ситна і доступна страва.

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Навіть фанати пасти та піци – італійці – не відмовляють собі в задоволенні скуштувати запіканку з картоплі. Причому місцеві господині готують її без особливих витівок і вишуканостей, але виходить вона дуже смачною та ситною.

Така запіканка хороша тим, що для приготування використовуються доступні продукти. Мало того, цей рецепт може стати в пригоді, якщо треба утилізувати залишки пюре та нарізки після свят.

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

300 г ковбаси/сосисок/шинки;

300 г твердого сиру;

3 яйця;

вершкове масло;

панірувальні сухарі;

сіль і перець мелений за смаком.

Спосіб приготування:

очищену картоплю відварити в підсоленій воді до готовності, відцідити, зробити пюре, додати шматочок вершкового масла і добре вимішати;

ковбасу, сир і круто зварені яйця нарізати дрібними кубиками, додати в картопляне пюре і замішати так, щоб вони розподілилися рівномірно;

приготовлену масу викласти в змащену маслом і посипану панірувальними сухарями форму, розрівняти, розкласти на поверхні невеликі шматочки вершкового масла та притрусити все сухарями;

запікати 30 хвилин при 200°С до утворення рум'яної скоринки.

Щоб запіканка вийшла ароматнішою, додайте в картопляне пюре італійські чи прованські трави.

Нагадаємо, простий рецепт м'ясних оладок.