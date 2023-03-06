Ситно і просто: рецепт картопляної запіканки з м'ясом та грибами

Перед подачею запіканку можна посипати свіжою зеленню, що зробить її смак багатшим та цікавішим.

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Картопля з м'ясом та грибами – безпрограшний варіант для тих, хто задається питанням, що приготувати на обід чи вечерю. Готується вона просто і швидко, виходить соковитою та смачною і надовго втамовує почуття голоду. Пропонуємо приготувати запіканку з м'ясом та грибами за рецептом із блогу "Легкі рецепти на кожен день".

Картопляна запіканка з грибами та м'ясом

Інгредієнти:

картопля велика — 2-3 шт;

м'ясо (свинина чи курка) – 400 гр;

цибуля-порей — 50 гр;

печериці – 5-6 шт;

сметана – 200 гр;

гірчиця – 1-2 ст. л;

сир – 50 гр;

сіль, перець, спеції для м'яса – до смаку.

Спосіб приготування:

Цибулю та картоплю порізати кружальцями, гриби почистити та порізати тонкими пластинками. Зробити соус, змішавши сметану, гірчицю, сіль та перець.

М'ясо нарізати невеликими шматочками, скласти в глибоку миску. Туди ж додати цибулю, частину соусу та спеції для м'яса, все добре перемішати.

Форму, в якій готуватиметься запіканка, змастити олією, на дно викласти картоплю, злегка її підсолити. Далі викласти м'ясо з цибулею, потім – шар печериць, частину соусу. Останній шар — картопля, зверху змастити її соусом, що залишився.

Накрити форму фольгою та відправити в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 40 хвилин. Потім зняти фольгу, посипати картоплю тертим сиром та запікати ще 15-20 хвилин. Перед подачею можна посипати нарізаною свіжою зеленню.

Раніше Фокус писав, як приготувати картопляну запіканку по-італійськи.