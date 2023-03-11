Мясо по-украински: как приготовить душенину из баранины

Душенина — традиционное украинское тушеное мясо с овощами, причем овощи могут быть самыми разными

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Душенина из баранины — старинное украинское блюдо. Это тушеное мясо с овощами, причем выбор овощей, в принципе — за каждым кулинаром на его вкус. Готовить можно как на плите, так и в духовке, все равно получается вкусно и ароматно, гарантирует UkraineFood. Перед нами — только один из возможных вариантов.

Душенина из баранины

Ингредиенты:

баранья грудинка — 700 г;

бараньи ребра — 400 г;

мука — 2 ст. л.;

масло сливочное — 3 ст. л.;

картофель — 7;

лук репчатый — 2;

цветная капуста — 200 г;

морковь — 1;

перец болгарский — 2;

перец горошек;

лавровый лист

Душенину из баранины готовим так. Бараньи ребра промываем, выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и варим полтора-два часа. По ходу дела добавляем душистый перец, целую луковицу и специи — так бульон получится ароматнее. Готовый бульон процеживаем.

Нарезаем грудинку небольшими кусками, обваливаем в муке и обжариваем до румяной корочки. Очищенный картофель нарезаем кольцами. Выкладываем половину на дно посуды (кастрюля, горшочек), в которой будем делать душенину. Готовим овощи (цветную капусту, морковь полукольцами, сладкий перец кубиками).

Нарезаем лук кольцами или полукольцами. После этого в кастрюле или горшочке на половину картофеля выкладываем последовательно: половину овощей, половину лука, всю баранину, вторую половину лука, вторую половину овощей, вторую половину картофеля. Заливаем бульоном, добавляем лавровый лист и тушим около часа — до готовности. Душенина из баранины — к вашим услугам!