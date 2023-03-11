Мясо по-украински: как приготовить душенину из баранины
Душенина — традиционное украинское тушеное мясо с овощами, причем овощи могут быть самыми разными
Душенина из баранины — старинное украинское блюдо. Это тушеное мясо с овощами, причем выбор овощей, в принципе — за каждым кулинаром на его вкус. Готовить можно как на плите, так и в духовке, все равно получается вкусно и ароматно, гарантирует UkraineFood. Перед нами — только один из возможных вариантов.
Душенина из баранины
Ингредиенты:
- баранья грудинка — 700 г;
- бараньи ребра — 400 г;
- мука — 2 ст. л.;
- масло сливочное — 3 ст. л.;
- картофель — 7;
- лук репчатый — 2;
- цветная капуста — 200 г;
- морковь — 1;
- перец болгарский — 2;
- перец горошек;
- лавровый лист
Душенину из баранины готовим так. Бараньи ребра промываем, выкладываем в кастрюлю, заливаем водой и варим полтора-два часа. По ходу дела добавляем душистый перец, целую луковицу и специи — так бульон получится ароматнее. Готовый бульон процеживаем.
Нарезаем грудинку небольшими кусками, обваливаем в муке и обжариваем до румяной корочки. Очищенный картофель нарезаем кольцами. Выкладываем половину на дно посуды (кастрюля, горшочек), в которой будем делать душенину. Готовим овощи (цветную капусту, морковь полукольцами, сладкий перец кубиками).
Нарезаем лук кольцами или полукольцами. После этого в кастрюле или горшочке на половину картофеля выкладываем последовательно: половину овощей, половину лука, всю баранину, вторую половину лука, вторую половину овощей, вторую половину картофеля. Заливаем бульоном, добавляем лавровый лист и тушим около часа — до готовности. Душенина из баранины — к вашим услугам!