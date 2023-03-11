М'ясо по-українськи: як приготувати душенинiу з баранини

Душенiна — традиційне українське тушковане м'ясо з овочами, причому овочі можуть бути різними.

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Душенiна з баранини — старовинна українська страва. Це тушковане м'ясо з овочами, причому вибір овочів, в принципі, за кожним кулінаром на його смак. Готувати можна як на плиті, так і в духовці, все одно виходить смачно та ароматно, гарантує UkraineFood. Перед нами — лише один із можливих варіантів.

Душенiна з баранини

Інгредієнти :

бараняча грудинка — 700 г;

баранячі ребра — 400 г;

борошно — 2 ст. л.;

масло вершкове — 3 ст. л.;

картопля — 7;

цибуля ріпчаста — 2;

цвітна капуста — 200 г;

морква — 1;

перець болгарський — 2;

перець горошок;

лавровий лист

Душеніну з баранини готуємо так. Баранzчі ребра промиваємо, викладаємо в каструлю, заливаємо водою і варимо півтори-дві години. По ходу справи додаємо запашний перець, цілу цибулину та спеції — так бульйон вийде ароматніше. Готовий бульйон проціджуємо.

Нарізаємо грудинку невеликими шматками, обвалюємо в борошні і обсмажуємо до рум'яної скоринки. Очищену картоплю нарізаємо кільцями. Викладаємо половину на дно посуду (каструля, горщик), в якому будемо робити душеніну. Готуємо овочі (цвітну капусту, моркву півкільцями, солодкий перець кубиками).

Нарізаємо цибулю кільцями або півкільцями. Після цього в каструлі або горщику на половину картоплі викладаємо послідовно: половину овочів, половину цибулі, всю баранину, другу половину цибулі, другу половину овочів, другу половину картоплі. Заливаємо бульйоном, додаємо лавровий лист і тушкуємо близько години — до готовності. Душенiна з баранини — до ваших послуг!