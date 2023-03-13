Необычно вкусно. Рецепт жареной картошки по-кырджалийски

Жареная картошка по-кырджалийски приобретает особый вкус, готовясь с кабачками и сладким перцем

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Кырджали — это область на юге Болгарии. Если где-то и есть княжество овощей, то именно здесь. На границе с Турцией кырджалийцы умудрились отстоять свое право жарить картошку так, как они хотят, а не как предписывает канон и Коран. А хотелось им всегда с кабачками, сладким перцем и помидорами. Рецепт представляет кулинарный блогер дядя Женя.

Жареная картошка по-кырджалийски

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

кабачок — 1;

сладкий перец — 1;

помидоры — 2;

растительное масло;

укроп;

красный перец;

соль

Для жареной картошки по-кырджалийски подготавливаем овощи. Чистим кабачок, нарезаем кружочками и каждый из них рассекаем на 4 части. Сладкий перец (известный также как болгарский) очищаем и измельчаем. Нарезаем картофель — кубиками или дольками, как угодно.

На разогретую сковородку выливаем растительное масло, высыпаем картошку и кабачки, поджариваем на среднем огне, помешивая. Минут через 5 добавляем измельченный сладкий перец. Мелко нарезаем большой помидор или пару средних, но добавляем только минут за 5 до готовности (раньше не надо — иначе картошка получится не жареная, а тушеная). Всыпаем красный перец, соль и — очень важно! — укроп. Его должно быть много, он сообщит блюду непередаваемый кырджалийский аромат.

Все тщательнейшим образом перемешиваем и оставляем под крышкой доходить, убавив огонь. Через 5 минут наша жареная картошка по-кырджалийски готова.