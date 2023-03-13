Незвичайно смачно. Рецепт смаженої картоплі по-кирджалійськи

Смажена картопля по-кирджалійськи набуває особливого смаку, готуючись з кабачками та солодким перцем

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Кирджалі — це область на півдні Болгарії. Якщо десь є князівство овочів, то саме тут. На кордоні з Туреччиною кирджалійці примудрилися відстояти своє право смажити картоплю так, як вони хочуть, а не як наказує канон і Коран. А хотілося їм завжди з кабачками, солодким перцем та помідорами. Рецепт представляє кулінарний блогер дядько Женя.

Смажена картопля по-кирджалійськи

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

кабачок — 1;

солодкий перець — 1;

помідори — 2;

олія;

кріп;

червоний перець;

сіль

Для смаженої картоплі по-кирджалійськи готуємо овочі. Чистимо кабачок, нарізаємо кружальцями і кожен із них розсікаємо на 4 частини. Солодкий перець (відомий також як болгарський) очищаємо та подрібнюємо. Нарізаємо картоплю — кубиками або часточками, як завгодно.

На розігріту сковорідку виливаємо олію, висипаємо картоплю і кабачки, підсмажуємо на середньому вогні, помішуючи. Хвилин через 5 додаємо подрібнений солодкий перець. Дрібно нарізаємо великий помідор або пару середніх, але додаємо лише хвилин за 5 до готовності (раніше не треба — інакше картопля вийде не смажена, а тушкована). Всипаємо червоний перець, сіль і дуже важливо! — кріп. Його має бути багато, він дасть стравi непередаваний кирджалійський аромат.

Все ретельно перемішуємо і залишаємо під кришкою доходити, зменшивши вогонь. Через 5 хвилин наша смажена картопля по-кирджалійськи готова.