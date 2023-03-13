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Еда

Деруны по-гречески: рецепт со средиземноморским привкусом

деруны по-гречески, картофельные оладьи, кулинария
Фото: Getty Images | Очень яркие деруны

Деруны по-гречески имеют добавки, типичные для средиземноморской кухни

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Деруны по-гречески подтверждают давнее правило о том, что в Греции все есть. Картофельные оладьи — в том числе. Но, конечно, они там имеют свой колорит — чисто средиземноморский. Он определяется использованием сладкого перца, манки, овечьего сыра и, конечно, специй. Исследуем рецепт, предложенный ресурсом mirhitrostey.com.

Деруны по-гречески

Ингредиенты:

  • картофель — 800 г;
  • овечий сыр — 100 г;
  • мука — 125 г;
  • яйца — 2;
  • сладкий перец — 1;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • манка — 3 ст. л.;
  • розмарин — 1 ч. л.;
  • тмин — 1 ч. л.;
  • тимьян — 3 веточки;
  • растительное масло;
  • соль, перец

Деруны по-гречески делаем так. Отвариваем картофель в кожуре, воду для этого подсаливаем и добавляем в нее тимьян. Готовый картофель очищаем и расталкиваем в пюре. Остужаем, смешиваем с яйцами, мукой и манкой до полной однородности.

Измельчаем сладкий перец, натираем овечий сыр (можно его заменить на обычный, но тогда теряется греческий привкус). Добавляем в картофельную массу. Туда же — чеснок, порезанный свежий тимьян и тмин. Солим и перчим, вымешиваем до консистенции теста.

Формируем лепешки и обжариваем в растительном масле до золотистости с двух сторон. Подавать деруны по-гречески можно со сметаной или чесночным соусом.