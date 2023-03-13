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Їжа

Деруни по-грецьки: рецепт із середземноморським присмаком

деруни по-грецьки, картопляні оладки, кулінарія
Фото: Getty Images

Деруни по-грецьки мають добавки, типові для середземноморської кухні.

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Деруни по-грецьки мовою підтверджують давнє правило про те, що в Греції все є. Картопляні оладки — зокрема. Але, звісно, вони мають свій колорит — суто середземноморський. Він визначається використанням солодкого перцю, манки, овечого сиру та, звичайно, спецій. Досліджуємо рецепт, запропонований ресурсом mirhitrostey.com.

Деруни по-грецьки

Інгредієнти:

  • картопля — 800 г;
  • овечий сир — 100 г;
  • борошно — 125 г;
  • яйця — 2;
  • солодкий перець — 1;
  • часник — 2 зубчики;
  • манка — 3 ст. л.;
  • розмарин — 1 ч. л.;
  • кмин — 1 ч. л.;
  • чебрець — 3 гілочки;
  • олія;
  • сіль перець

Деруни по-грецьки робимо так. Відварюємо картоплю в шкірці, воду для цього підсолюємо і додаємо в неї чебрець. Готову картоплю очищаємо та розштовхуємо у пюре. Остуджуємо, змішуємо з яйцями, борошном і манкою до однорідності.

Подрібнюємо солодкий перець, натираємо овечий сир (можна замінити його на звичайний, але тоді втрачається грецький присмак). Додаємо в картопляну масу. Туди ж — часник, порізаний свіжий чебрець і кмин. Солимо та перчимо, вимішуємо до консистенції тіста.

Формуємо коржики і обсмажуємо в олії до золотистості з двох сторін. Подавати деруни грецькою можна зі сметаною або часниковим соусом.