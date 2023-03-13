Картофельные зразы с сыром: как приготовить любимое блюдо в духовке

Сыр и зелень в начинке делают эту версию зраз еще более вкусной

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Картофельные зразы с сыром приобретают особенный вкус из-за использования в начинке этого ингредиента вместе с зеленью. А запекание в духовке превращает блюдо уже в вариант диетического, поскольку зразы не впитывают жир (как это было бы на сковородке), объясняют авторы рецепта с сайта 1000.menu. Кроме оно, такой способ гарантирует хрустящую корочку и экономит вам время.

Картофельные зразы с сыром в духовке

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

фарш мясной — 350 г;

яйца — 2;

панировочные сухари — 150 г;

сыр — 100 г;

сметана;

укроп;

растительное масло;

соль, перец

Для картофельных зраз с сыром в духовке берем или самостоятельно готовим сложный фарш — свино-говяжий. Отвариваем до готовности картофель, разминаем в густое пюре, добавляем яйцо и соль.

Натираем на терке сыр, мелко нарезаем зелень, добавляем в фарш вместе с яйцом и ложечкой сметаны (как вариант — майонеза). Солим, перчим, перемешиваем фарш до однородности.

Формируем из картофельной массы лепешки толщиной около 5 сантиметров, выкладываем в середину каждой порцию фарша. Покрываем это небольшой порцией картофеля, формируем котлетки, обваливаем в панировочных сухарях. Смазываем форму для запекания растительным маслом, выкладываем в нее зразы. Запекаем при 160 градусах 40-45 минут (а в общем, до румяной готовности). В середине процесса переворачиваем зразы на другой бок.

Подаем картофельные зразы с сыром в горячем виде — идеально со сметаной!