Картопляні зрази з сиром: як приготувати улюблену страву в духовці

Сир і зелень в начинці роблять цю версію ще смачнішою

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Картопляні зрази з сиром набувають особливого смаку через використання в начинці цього інгредієнта разом із зеленню. А запікання в духовці перетворює страву вже на варіант дієтичноi, оскільки зрази не вбирають жир (як це було б на сковорідці), пояснюють автори рецепту із сайту 1000.menu. Крім того, такий спосіб гарантує хрумку скоринку і заощаджує вам час.

Картопляні зрази з сиром у духовці

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

фарш м'ясний — 350 г;

яйця — 2;

панірувальні сухарі — 150 г;

сир — 100 г;

сметана;

кріп;

олія;

сіль, перець

Для картопляних зраз із сиром у духовці беремо або самостійно готуємо складний фарш — свинячо-яловичий. Відварюємо до готовності картоплю, розминаємо в густе пюре, додаємо яйце та сіль.

Натираємо на тертці сир, дрібно нарізаємо зелень, додаємо у фарш разом із яйцем та ложечкою сметани (як варіант – майонезу). Солимо, перчимо, перемішуємо фарш до однорідності.

Формуємо з картопляної маси коржики завтовшки близько 5 сантиметрів, викладаємо в середину кожної порцію фаршу. Покриваємо це невеликою порцією картоплі, формуємо котлетки, обвалюємо в панірувальних сухарях. Змащуємо форму для запікання олією, викладаємо в неї зрази. Запікаємо при 160 градусах 40-45 хвилин (а загалом, до рум'яної готовності). У середині процесу перевертаємо зрази на інший бік.

Подаємо картопляні зрази з сиром у гарячому вигляді – ідеально зі сметаною!