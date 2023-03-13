Постное меню. Как приготовить блины на минералке

Сейчас продолжается Великий пост, но это не причина отказывать себе в блинах.

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Блины традиционно готовят с яйцами и на молоке. Но их можно приготовить и без использования этих продуктов. И они все равно получатся тонкими и вкусными.

К слову, именно такие блинчики можно готовить и в любое другое время, не только когда длится пост. Они идеально подходят для того, чтобы заворачивать в них начинку, а значит с ними можно готовить налисники.

Фокус расскажет, как приготовить блины на минералке. Но главное, берите воду с нейтральным вкусом, просто газированную, ведь любые примеси повлияют на вкус блинов.

Блины на минералке

Ингредиенты:

Газированная вода — 600 мл;

Мука – 260 гр;

Растительное масло – 1 ст. л.;

Соль, сахар.

Влейте в глубокую удобную миску газированную воду. Добавьте соль и сахар. Сахара берите столько, сколько, как вам кажется подойдет по вкусу. Будет больше сахара – и блины получатся слишком сладкими для несладкой начинки, но сахар всегда должен быть, он регулирует вкус блинов. После всыпайте в газировку муку небольшими порциями, размешивая тесто венчиком.

Должно получиться в меру жидкое тесто. Если оно все-таки получилось слишком жидким, добавьте немного муки.

Влейте растительное масло и снова перемешайте. Оставьте минут на 15 отдохнуть.

Жарьте блины на сковороде с антипригарным покрытием, смазав ее растительным маслом.

Когда блин подрумянится, переверните его и поджарьте с другой стороны. Это происходит очень быстро, так что не оставляйте сковороду без присмотра.

Подавать блины с медом, свежими фруктами, орехами, или любимым джемом.

Если вам хочется приготовить несладкую начинку – то попробуйте пожарить грибы с луком, или сделайте начинку из зелени вроде шпината, зеленого лука, или помидоров с базиликом.

Также вы можете приготовить для блинов разнообразные сладкие начинки. Это рецепты пригодятся и на будущее, а подойдут не только для тонких больших блинчиков, но и как топинги для оладушек.