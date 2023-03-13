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Їжа

Пісне меню. Як приготувати млинці на минералці

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Фото: Getty Images | Пісні млинці на мінералці

Наразі триває Великий піст, але це не причина відмовляти собі у млинцях.

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Млинці традиційно готують із яйцями та на молоці. Але їх можна приготувати без використання цих продуктів. І вони усе рівно вийдуть тонкими та смачними.

До речі, саме такі млинці можна готувати і в будь-який інший час, не лише коли триває піст. Вони ідеально підходять для того, щоб загортати в них начинку, а отже, з ними можна готувати налисники.

Фокус розповість, як приготувати млинці на мінералці. Але головне, беріть воду з нейтральним смаком, просто газовану, адже будь-які домішки вплинуть на смак млинців.

Млинці на мінералці

Інгредієнти:

  • Газована вода — 600 мл;
  • Борошно — 260 гр;
  • Рослинна олія – 1 ст. л.;
  • Сіль, цукор.

Влийте в глибоку зручну миску газовану воду. Додайте сіль і цукор. Цукру беріть стільки, скільки, як вам здається, підійде за смаком. Буде більше цукру — і млинці вийдуть занадто солодкими для несолодкої начинки, але цукор завжди має бути, він регулює смак млинців. Далі всипайте в газовану воду борошно невеликими порціями, розмішуючи тісто вінчиком.

Має вийти в міру рідке тісто. Якщо воно все-таки вийшло занадто рідким, додайте трохи борошна.

Влийте олію і знову перемішайте. Залиште на 15 хвилин відпочити.

Смажте млинці на сковороді з антипригарним покриттям, змастивши її олією.

Коли млинець підрум'яниться, переверніть його та підсмажте з іншого боку. Це відбувається дуже швидко, тому не залишайте сковороду без нагляду.

Подавати млинці з медом, свіжими фруктами, горіхами або улюбленим джемом.

Якщо вам хочеться приготувати несолодку начинку — спробуйте посмажити гриби з цибулею, або зробіть начинку із зелені на кшталт шпинату, зеленої цибулі, або помідорів з базиліком.

Також ви можете приготувати для млинців різноманітні солодкі начинки. Ці рецепти стануть у нагоді і на майбутнє, а підійдуть не тільки для тонких великих млинців, але і як топінги для оладок.