Простой и вкусный десерт. Как приготовить постный пирог с апельсинами

Это вкусный пирог подойдет и тем, кто просто не хочет использовать в выпечке яйца и дрожжи.

Related video

Вкусную сладкую выпечку можно приготовить и без использования таких ингредиентов как яйца, молоко, дрожжи, или сметана. А цитрусовые придадут десерту аромат и отличную текстуру.

Фокус расскажет, как приготовить постный пирог с апельсинами.

Пирог с апельсинами

Ингредиенты:

Мука – два стакана;

Сахар – полстакана;

Разрыхлитель — 1 ч. л.;

Растительное масло – 3 ст. л.;

Вода — 10 ст. л.;

Два апельсина;

Один лимон;

Крахмал — 1,5 ст. л.;

Щепотка соли.

Муку смешайте в миске с щепоткой соли, разрыхлителем и сахаром. Добавьте масло и перемешайте. После начинайте добавлять воду и перемешивать после каждой порции. Возможно, воды вам понадобиться меньше, чем указано. Тесто в итоге должно получиться гладким и чуть липким. Отделите небольшой колобок теста, обмотайте пленкой и уберите в морозилку. Оно нам позже пригодится для того, чтобы натереть его поверх начинки.

Оставшиеся тесто выложить в форму, смазанную маслом, или на пергамент для выпечки. Сформируйте бортики и уберите в холодильник, пока готовите начинку.

Очистите апельсины и лимон. Можете взять только апельсины, или добавить мандарины. Очистите их от шкурки, удалите косточки измельчите в блендере, или мясорубке. Добавьте сахар и крахмал. Именно за счет крахмала начинка будет плотной и не растечется, когда вы будуте печь пирог. К слову, крахмал стоит добавлять всегда, когда вы делаете начинку из свежих ягод, или сочных фруктов.

После выложите начинку на тесто, разровняйте и натрите сверху замороженное тесто ровным слоем. Выпекайте в духовке, разогретой до 200 градусов около 45 минут, пока верх не зарумянится.

Также вы можете приготовить несладкий пирог. Например, с капустой. Это классический рецепт постного пирога и он всегда получается очень вкусным.