Простий і смачний десерт. Як приготувати пісний пиріг із апельсинами?

Це смачний пиріг підійде й тим, хто просто не хоче використовувати у випічці яйця та дріжджі.

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Смачну солодку випічку можна приготувати й без використання таких інгредієнтів як яйця, молоко, дріжджі або сметана. А цитрусові додадуть десерту аромату й чудової текстури.

Фокус розповість, як приготувати пиріг із апельсинами.

Пиріг із апельсинами

Інгредієнти:

Борошно — дві склянки;

Цукор — пів склянки;

Розпушувач — 1 ч.л.;

Рослинна олія — 3 ст.л.;

Вода — 10 ст.л.;

Два апельсини;

Один лимон;

Крохмаль — 1,5 ст.л.;

Дрібка солі.

Борошно змішайте в мисці з дрібкою солі, розпушувачем і цукром. Додайте олію та перемішайте. Після цього починайте додавати воду й перемішувати після кожної порції. Можливо, води вам знадобиться менше, ніж зазначено. Тісто в результаті має бути гладким і трохи липким. Відокремте невеликий колобок тіста, обмотайте плівкою та заберіть у морозилку. Воно нам пізніше стане в нагоді для того, щоб натерти його поверх начинки.

Тісто, що залишилися, викласти у форму, змащену олією, або на пергамент для випічки. Сформуйте бортики та заберіть у холодильник, поки готуєте начинку.

Очистіть апельсини та лимон. Можете взяти лише апельсини або додати мандарини. Очистіть їх від шкірки, видаліть кісточки, подрібніть у блендері або м'ясорубці. Додайте цукор і крохмаль. Саме за рахунок крохмалю начинка буде щільною та не розтечеться, коли ви пектимете пиріг. До речі, крохмаль варто додавати завжди, коли ви робите начинку зі свіжих ягід або соковитих фруктів.

Після цього викладіть начинку на тісто, розрівняйте й натріть зверху заморожене тісто рівним шаром. Випікайте в духовці, розігрітій до 200 градусів, близько 45 хвилин, поки верх не зарум'яниться.

Також ви можете приготувати несолодкий пиріг. Наприклад, із капустою. Це класичний рецепт пісного пирога, і він завжди виходить дуже смачним.