Картофель для отдыха: рецепт с кулинарным рукавом

Авторский рецепт картофеля, запеченного в рукаве с овощами

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Этот запеченный картофель автор рецепта, кулинарный блогер дядя Женя называет "Отдых фавна", имея в виду, что на протяжении почти всего процесса приготовления кулинар может отдыхать. Все делает за него духовка в союзе с кулинарным рукавом. Картофель запекается вместе с овощами.

Картофель "Отдых фавна"

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

луковица — 1;

морковь — 1;

помидор — 1-2;

итальянские травы;

сливочное масло — 1.5 ст. л.;

чеснок;

зелень;

соль

Запеченный картофель "Отдых фавна" делаем примерно из килограмма картошки. Нарезаем ее средними дольками. Одну луковицу — тонкими кольцами. Одну морковку — маленькими брусочками. Все это складываем в миску, туда же натираем помидор (или два, если маленькие). Добавляем приправу (в нашем случае — итальянские травы). Солим, добавляем столовую ложку-полторы сливочного масла. Тщательно перемешиваем.

Приготовленное сырье укладываем в кулинарный рукав, запаковываем и ставим в духовку при температуре 180 градусов. Засекаем время и… Отдыхаем! Действительно, в последующие полтора часа делать yам ничего не придется — только ждать. Рукав обеспечивает идеальный режим приготовления.

Через полтора часа выключаем духовку, разрезаем пленку. Добавляем мелко нарезанную зелень и чеснок, накрываем пленкой и выдерживаем еще минуть пять — пусть блюдо пропитается ароматами. Раскладываем по тарелкам и наслаждаемся. "Отдых фавна" очень похож на жареную картошку — но, конечно, гораздо лучше, гарантирует дядя Женя!