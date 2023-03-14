Картопля для відпочинку: рецепт з кулінарним рукавом
Авторський рецепт картоплі, запеченої в рукаві з овочами
Ця запечена картопля автор рецепту, кулінарний блогер дядько Женя називає "Відпочинок фавна", маючи на увазі, що протягом майже всього процесу приготування кулінар може відпочивати. Все робить за нього духовка у союзі з кулінарним рукавом. Картопля запікається разом із овочами.
Картопля "Відпочинок фавна"
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- цибулина — 1;
- морква — 1;
- помідор — 1-2;
- італійські трави;
- вершкове масло — 1.5 ст. л.;
- часник;
- зелень;
- сіль
Запечену картоплю "Відпочинок фавна" робимо приблизно з кілограма картоплі. Нарізаємо її середніми часточками. Одну цибулину – тонкими кільцями. Одну морквину – маленькими брусочками. Все це складаємо в миску, туди ж натираємо помідор (або два, якщо маленькі). Додаємо приправу (у нашому випадку – італійські трави). Солимо, додаємо столову ложку-півтори вершкового масла. Ретельно перемішуємо.
Приготовлену сировину укладаємо в кулінарний рукав, запаковуємо та ставимо в духовку за температури 180 градусів. Засікаємо час і… Відпочиваємо! Справді, наступні півтори години робити вам нічого не доведеться — тільки чекати. Рукав забезпечує ідеальний режим приготування.
Через півтори години вимикаємо духовку, розрізаємо плівку. Додаємо дрібно нарізану зелень і часник, накриваємо плівкою і витримуємо ще п'ять хвилин — нехай страва просочиться ароматами. Розкладаємо по тарілках та насолоджуємось. "Відпочинок фавна" дуже схожий на смажену картоплю — але, звичайно, набагато краще, гарантує дядько Женя!