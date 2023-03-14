Деруны по-французски: как по-новому приготовить знакомое блюдо

Очередной вариант дерунов приводит нас во Францию, а значит — к сырам, сливкам и яйцам

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Свой вариант дерунов есть и во Франции. Его обнаружили в книге кулинарных рецептов Джулии Чайлд исследователи с Fotorecept.com. В принципе, простор для фантазии в этом рецепте огромен — в начинку можно добавлять лук, грибы, чеснок, ветчину. Можно экспериментировать с сырами. Неизменным остается только яйцо и мука. И, конечно, сливки, без которых французская кухня невозможна.

Деруны по-французски

Ингредиенты:

картофель — 400 г;

сыр творожный — 100 г;

сыр твердый — 80 г;

мука — 1,5 ст. л.;

яйца — 1;

сливки — 6 ст. л.;

растительное масло;

специи — по вкусу;

соль

Деруны по-французски начинаем с того, что творожный сыр взбиваем с яйцом и мукой. Добавляем соль и специи.

Натираем очищенный картофель. Отжимаем его, стараясь убрать всю лишнюю влагу. Отжатый картофель добавляем к яичной смеси. Натираем твердый сыр. Перемешиваем, добавляем 33-процентных сливок. Готова масса для изготовления дерунов!

Формируем оладьи и обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом. Выдерживаем до румяности с двух сторон. Вот и все — деруны по-французски готовы за 20 минут!