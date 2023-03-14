Деруны по-французски: как по-новому приготовить знакомое блюдо
Очередной вариант дерунов приводит нас во Францию, а значит — к сырам, сливкам и яйцам
Свой вариант дерунов есть и во Франции. Его обнаружили в книге кулинарных рецептов Джулии Чайлд исследователи с Fotorecept.com. В принципе, простор для фантазии в этом рецепте огромен — в начинку можно добавлять лук, грибы, чеснок, ветчину. Можно экспериментировать с сырами. Неизменным остается только яйцо и мука. И, конечно, сливки, без которых французская кухня невозможна.
Деруны по-французски
Ингредиенты:
- картофель — 400 г;
- сыр творожный — 100 г;
- сыр твердый — 80 г;
- мука — 1,5 ст. л.;
- яйца — 1;
- сливки — 6 ст. л.;
- растительное масло;
- специи — по вкусу;
- соль
Деруны по-французски начинаем с того, что творожный сыр взбиваем с яйцом и мукой. Добавляем соль и специи.
Натираем очищенный картофель. Отжимаем его, стараясь убрать всю лишнюю влагу. Отжатый картофель добавляем к яичной смеси. Натираем твердый сыр. Перемешиваем, добавляем 33-процентных сливок. Готова масса для изготовления дерунов!
Формируем оладьи и обжариваем их на разогретой сковороде с растительным маслом. Выдерживаем до румяности с двух сторон. Вот и все — деруны по-французски готовы за 20 минут!