Деруни по-французьки: як по-новому приготувати знайому страву

Черговий варіант дерунів приводить нас до Франції, а значить — до сирів, вершків та яєць

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Свій варіант дерунів є і у Франції. Його знайшли в книзі кулінарних рецептів Джулії Чайлд дослідники з Fotorecept.com. В принципі, простір для фантазії в цьому рецепті величезний — до начинки можна додавати цибулю, гриби, часник, шинку. Можна експериментувати із сирами. Незмінним залишається лише яйце та борошно. І, звісно, вершки, без яких французька кухня неможлива.

Деруни по-французьки

Інгредієнти:

картопля — 400 г;

сир сирний — 100 г;

сир твердий — 80 г;

борошно — 1,5 ст. л.;

яйця — 1;

вершки — 6 ст. л.;

олія;

спеції — за смаком;

сіль

Деруни по-французьки починаємо з того, що сирний сир збиваємо з яйцем та борошном. Додаємо сіль та спеції.

Натираємо очищену картоплю. Віджимаємо, намагаючись забрати всю зайву вологу. Віджату картопля додаємо до яєчної суміші. Натираємо твердий сир. Перемішуємо, додаємо 33-відсоткових вершків. Готова маса для виготовлення дерунів!

Формуємо оладки та обсмажуємо їх на розігрітій сковороді з олією. Витримуємо до рум'яності із двох сторін. Ось і все — деруни по-французьки готові за 20 хвилин!