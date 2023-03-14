Орехово-кофейный торт: простой рецепт нежнейшего десерта

Верх торта можно украсить по своему усмотрению.

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Ничто так не поднимет настроение, как вкусный и нежный торт с чаем или кофе. А можно приготовить два в одном: ореховый торт с кофейным вкусом. Как это сделать, рассказала автор кулинарного блока "Вкусные рецепты на каждый день".

Орехово-кофейный торт

Ингредиенты:

орехи – 225 гр;

мука – 60 гр;

манная крупа – 3 ст. л;

разрыхлитель для теста – 1,5 ч. л;

яйца – 4 шт;

белки – 3 шт;

сахар – 150 гр;

соль – щепотка.

Для крема:

молоко – 500 мл;

крахмал – 3 ст. л;

желтки – 3 шт;

кофе (растворимый) – 2 ст. л;

сахар – 100 гр;

масло (82%) – 200 гр.

Для ганаша (крем из шоколада и свежих сливок, используемый в качестве начинки для конфет и пирожных, а также для украшения десертов):

черный шоколад – 100 гр;

сливки (30%) – 85 мл.

Способ приготовления:

Сначала готовим коржи. Орехи перемолоть на крошку. В глубокой посуде смешать молотые орехи, манку, муку и разрыхлитель. Яйца разделить на белки и желтки. Все белки (7 шт.) взбить со щепоткой соли. Когда белки начнут густеть, добавить на миксере обороты и, постепенно добавляя сахар, взбивать, пока сахар не растворится. Только после этого по одному добавить четыре желтка, аккуратно взбивая на низких оборотах. Всыпать перемешанные сухие ингредиенты и аккуратно вмешать их лопаткой в массу.

Дно формы, в которой будет готовиться корж, выстелить пергаментом, вылить туда тесто и отправить в предварительно разогретую до 170 градусов духовку приблизительно на 40 минут. Готовность проверять с помощью деревянной зубочистки. Если при протыкании коржа она сухая, выпечка готова. Раньше этого времени духовку не открывать, чтобы тесто не осело.

Готовому коржу дать остыть и разрезать горизонтально на три коржа.

Далее приступаем к приготовлению крема. Смешать половину стакана холодного молока с крахмалом и желтками. Оставшееся молоко перелить в сотейник, добавить кофе и сахар, помешивая, довести до кипения. Когда все закипит, добавить разведенный крахмал, помешивая, довести до первого пузырька, выключить и накрыть пищевой пленкой "в контакт". Оставить до полного охлаждения.

Мягкое масло взбить до пышности, добавляя порциями заварную массу комнатной температуры, взбить крем.

Для ганаша сливки нагреть в маленькой кастрюле, не доводя до кипения. Залить ими измельченный шоколад и вымешивать до однородной гладкой массы. Охладить до комнатной температуры.

Тонким слоем распределить остывший ганаш по трем лепешкам. Далее торт собирать в разъемном кольце. Каждый корж перемазать кремом и выложить друг на друга. Поставить в холодильник для стабилизации крема на пару-тройку часов. Украсить по желанию. Верх можно залить глазурью.

Ранее Фокус писал, как приготовить медовик без раскатывания теста.