Горіхово-кавовий торт: простий рецепт найніжнішого десерту

Верх торта можна прикрасити на власний розсуд.

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Ніщо так не підніме настрій, як смачний та ніжний торт із чаєм чи кавою. А можна приготувати два в одному: горіховий торт із кавовим смаком. Як це зробити, розповіла авторка кулінарного блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Горіхово-кавовий торт

Інгредієнти:

горіхи — 225 г;

борошно — 60 гр;

манна крупа — 3 ст. л;

розпушувач для тіста – 1,5 ч. л;

яйця – 4 шт;

білки – 3 шт;

цукор – 150 г;

сіль – щіпка.

Для крему:

молоко – 500 мл;

крохмаль – 3 ст. л;

жовтки – 3 шт;

кава (розчинна) – 2 ст. л;

цукор – 100 г;

олія (82%) — 200 г.

Для ганаша (крем із шоколаду та свіжих вершків, що використовується як начинка для цукерок та тістечок, а також для прикраси десертів):

чорний шоколад – 100 г;

вершки (30%) — 85 мл.

Спосіб приготування:

Спочатку готуємо коржі. Горіхи перемолоти на крихту. У глибокому посуді змішати мелені горіхи, манку, борошно та розпушувач. Яйця розділити на білки та жовтки. Усі білки (7 шт.) збити зі щіпкою солі. Коли білки почнуть густіти, додати на міксері оберти і поступово додаючи цукор, збивати, поки цукор не розчиниться. Тільки після цього по одному додати чотири жовтки, акуратно збиваючи на низьких обертах. Всипати сухі перемішані інгредієнти і акуратно вмішати їх лопаткою в масу.

Дно форми, в якій готуватиметься корж, вистелити пергаментом, вилити туди тісто і відправити в попередньо розігріту до 170 градусів духовку приблизно на 40 хвилин. Готовність перевіряти за допомогою дерев'яної зубочистки. Якщо при протиканні коржа вона суха, випічка готова. Раніше цього часу духовку не відкривати, щоб тісто не осіло.

Готовому коржу дати охолонути і розрізати горизонтально на три коржі.

Далі переходимо до приготування крему. Змішати половину склянки холодного молока з крохмалем і жовтками. Молоко, що залишилося, перелити в сотейник, додати каву і цукор, помішуючи, довести до кипіння. Коли все закипить, додати розведений крохмаль, помішуючи, довести до першої бульбашки, вимкнути і накрити харчовою плівкою "в контакт". Залишити до повного охолодження.

М'яке масло збити до пишності, додаючи порціями заварну масу кімнатної температури, збити крем.

Для ганашу вершки нагріти в маленькій каструлі, не доводячи до кипіння. Залити ними подрібнений шоколад і вимішувати до однорідної гладкої маси. Охолодити до кімнатної температури.

Тонким шаром розподілити охоловший ганаш по трьом коржам. Далі торт збирати в роз'ємному кільці. Кожен корж перемазати кремом і викласти один на одного. Покласти в холодильник для стабілізації крему на декілька годин. Прикрасити за бажанням. Верх можна залити глазур'ю.

Раніше Фокус писав, як приготувати медовик без розкочування тіста.