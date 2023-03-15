Картофельные зразы с капустой: рецепт любимого блюда

Демократичное блюдо, в котором капуста составляет замечательную компанию картофелю

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Картофельные зразы с капустой — один из самых простых рецептов зраз, которые вообще существуют. Конечно, капуста здесь — лишь один из вариантов начинки, и не самый очевидный, но с картошкой гармонирует замечательно. Не говоря уже о том, что сами по себе зразы — одно сплошное кулинарное удобство, ведь "можно использовать вчерашнее пюре, а это очень удобно", пишет автор рецепта с сайта "Дело вкуса".

Картофельные зразы с капустой

Ингредиенты:

картошка — 1 кг;

яйцо — 1;

пшеничная мука — 200 г;

капуста — 500 г;

лук репчатый — 1;

томатная паста — 1 ст. л.;

растительное масло;

соль, перец

Картофельные зразы с капустой начинаем с варки картофеля. Когда он будет полностью мягким, снимаем с огня, сливаем воду, картошку разминаем в пюре (можно добавить немного сливочного масла). В остывшее пюре вбиваем яйцо, всыпаем пшеничную муку, хорошенько перемешиваем. Количество муки регулируем, пока картофельное тесто не перестает назойливо липнуть к рукам.

Лук режем на кубики и обжариваем на сковородке в растительном масле до прозрачности. Шинкуем капусту тонкой соломкой, добавляем к луку и жарим до мягкости. Добавляем томатную пасту, соль, перец и специи по вкусу. Все перемешиваем и тушим до готовности капусты под крышкой, при необходимости подливая воды. Готовую капусту остужаем. Из картофельного теста формируем лепешку, кладем в центр капустную начинку, защипываем края, как у пирожка.

Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем зразы с двух сторон до красивого румяного цвета. Подаем со сметаной — или как дополнение к первым блюдам.