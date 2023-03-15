Картофельные зразы с капустой: рецепт любимого блюда
Демократичное блюдо, в котором капуста составляет замечательную компанию картофелю
Картофельные зразы с капустой — один из самых простых рецептов зраз, которые вообще существуют. Конечно, капуста здесь — лишь один из вариантов начинки, и не самый очевидный, но с картошкой гармонирует замечательно. Не говоря уже о том, что сами по себе зразы — одно сплошное кулинарное удобство, ведь "можно использовать вчерашнее пюре, а это очень удобно", пишет автор рецепта с сайта "Дело вкуса".
Картофельные зразы с капустой
Ингредиенты:
- картошка — 1 кг;
- яйцо — 1;
- пшеничная мука — 200 г;
- капуста — 500 г;
- лук репчатый — 1;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- растительное масло;
- соль, перец
Картофельные зразы с капустой начинаем с варки картофеля. Когда он будет полностью мягким, снимаем с огня, сливаем воду, картошку разминаем в пюре (можно добавить немного сливочного масла). В остывшее пюре вбиваем яйцо, всыпаем пшеничную муку, хорошенько перемешиваем. Количество муки регулируем, пока картофельное тесто не перестает назойливо липнуть к рукам.
Лук режем на кубики и обжариваем на сковородке в растительном масле до прозрачности. Шинкуем капусту тонкой соломкой, добавляем к луку и жарим до мягкости. Добавляем томатную пасту, соль, перец и специи по вкусу. Все перемешиваем и тушим до готовности капусты под крышкой, при необходимости подливая воды. Готовую капусту остужаем. Из картофельного теста формируем лепешку, кладем в центр капустную начинку, защипываем края, как у пирожка.
Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем зразы с двух сторон до красивого румяного цвета. Подаем со сметаной — или как дополнение к первым блюдам.