Картопляні зрази з капустою: рецепт улюбленої страви

Демократична страва, в якій капуста складає чудову компанію картоплі

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Картопляні зрази з капустою — один із найпростіших рецептів зраз, які взагалі існують. Звичайно, капуста тут — лише один із варіантів начинки, і не найочевидніший, але з картоплею гармонує чудово. Не кажучи вже про те, що самі по собі зрази — одна суцільна кулінарна зручність, адже "можна використати вчорашнє пюре, а це дуже зручно", пише автор рецепту з сайту"Справа смаку".

Картопляні зрази з капустою

Інгредієнти:

картопля — 1 кг;

яйце — 1;

пшеничне борошно — 200 г;

капуста — 500 г;

цибуля ріпчаста — 1;

томатна паста — 1 ст. л.;

рослинна олія;

сіль перець

Картопляні зрази з капустою починаємо з варіння картоплі. Коли вона буде повністю м'якою, знімаємо з вогню, зливаємо воду, картоплю розминаємо у пюре (можна додати трохи вершкового масла). У пюре, що остигло, вбиваємо яйце, всипаємо пшеничне борошно, добре перемішуємо. Кількість муки регулюємо, поки картопляне тісто не перестає настирливо липнути до рук.

Цибулю ріжемо на кубики і обсмажуємо на сковорідці в олії до прозорості. Шинкуємо капусту тонкою соломкою, додаємо до цибулі і смажимо до м'якості. Додаємо томатну пасту, сіль, перець та спеції за смаком. Все перемішуємо і тушкуємо до готовності капусти під кришкою, при необхідності підливаючи води. Готову капусту остужаємо. З картопляного тіста формуємо коржик, кладемо в центр капустяну начинку, защипуємо краї, як у пиріжка.

Розігріваємо сковороду з олією і обсмажуємо зрази з двох сторін до гарного рум'яного кольору. Подаємо зі сметаною або як додаток до перших страв.