Лучшее решение для завтрака: аппетитный и сытный тост с яйцом и сыром (видео)
Такой тост хорошо утолит голод и наполнит энергией с утра.
Мысли о том, что вкусненького быстро приготовить на завтрак, одолевают не одну хозяйку. Предлагаем вам попробовать рецепт действительно аппетитного блюда, на которые вы не потратите много времени, а на выходе получите очень вкусный тост. Как его приготовить, рассказала автор блога "Кристина не ПП".
Тост с яйцом и сыром
Ингредиенты:
- хлеб – 1 ломтик;
- сыр – 1 ломтик;
- вареные куриные яйца – 2 шт;
- огурец свежий – половина;
- укроп – 1 веточка;
- майонез/сметана или йогурт греческий -– 2 ст. л;
- острый соус — 1/2 ч. л. Можно заменить специей кайенский перец;
- соль – по вкусу.
Способ приготовления:
Яйца отварить в течение 10 минут после закипания воды. Остудить, почистить размять. Укроп мелко порезать, огурец тоже порезать очень мелко или натереть на терке.
Хлеб поджарить с одной стороны, затем перевернуть, выложить на него ломтик сыра и накрыть сковородку крышкой, чтобы сыр расплавился.
В размятые яйца добавить майонез, острый соус или специи, укроп, огурец, все перемешать, посолить по вкусу.
Получившуюся массу выложить на тост с сыром и можно кушать.
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