Лучшее решение для завтрака: аппетитный и сытный тост с яйцом и сыром (видео)

Такой тост хорошо утолит голод и наполнит энергией с утра.

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Мысли о том, что вкусненького быстро приготовить на завтрак, одолевают не одну хозяйку. Предлагаем вам попробовать рецепт действительно аппетитного блюда, на которые вы не потратите много времени, а на выходе получите очень вкусный тост. Как его приготовить, рассказала автор блога "Кристина не ПП".

Тост с яйцом и сыром

Ингредиенты:

хлеб – 1 ломтик;

сыр – 1 ломтик;

вареные куриные яйца – 2 шт;

огурец свежий – половина;

укроп – 1 веточка;

майонез/сметана или йогурт греческий -– 2 ст. л;

острый соус — 1/2 ч. л. Можно заменить специей кайенский перец;

соль – по вкусу.

Способ приготовления:

Яйца отварить в течение 10 минут после закипания воды. Остудить, почистить размять. Укроп мелко порезать, огурец тоже порезать очень мелко или натереть на терке.

Хлеб поджарить с одной стороны, затем перевернуть, выложить на него ломтик сыра и накрыть сковородку крышкой, чтобы сыр расплавился.

В размятые яйца добавить майонез, острый соус или специи, укроп, огурец, все перемешать, посолить по вкусу.

Получившуюся массу выложить на тост с сыром и можно кушать.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусную намазку для бутербродов всего из трех ингредиентов.