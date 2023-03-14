Найкраще рішення для сніданку: апетитний та ситний тост з яйцем та сиром (відео)
Такий тост добре вгамує голод і наповнить енергією з ранку.
Думки про те, що смачненького швидко приготувати на сніданок, долають не одну господиню. Пропонуємо вам спробувати рецепт дійсно апетитної страви, на яку ви не витратите багато часу, а в результаті отримаєте дуже смачний тост. Як його приготувати, розповіла авторка блогу "Крістіна не ПП".
Тост з яйцем та сиром
Інгредієнти:
- хліб — 1 скибочка;
- сир — 1 скибочка;
- варені курячі яйця — 2 шт;
- огірок свіжий — половина;
- кріп — 1 гілочка;
- майонез/сметана або йогурт грецький — 2 ст. л;
- гострий соус — 1/2 ч. л. Можна замінити спецією кайєнський перець;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування:
Яйця відварити протягом 10 хвилин після закипання води. Остудити, почистити розім'яти. Кріп дрібно порізати, огірок теж нарізати дуже дрібно або натерти на тертці.
Хліб підсмажити з одного боку, потім перевернути, викласти на нього скибочку сиру та накрити сковорідку кришкою, щоб сир розплавився.
У розім'яті яйця додати майонез, гострий соус або спеції, кріп, огірок, перемішати, посолити за смаком.
Масу, що вийшла, викласти на тост з сиром і можна їсти.
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