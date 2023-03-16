Деруны с сыром: как приготовить любимое блюдо по-английски

Главная особенность дерунов по-английски — использование сыра

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Деруны по-английски — весьма минималистическое блюдо, что не делает его менее вкусным, чем наши, привычные украинские деруны. Все равно, получаем сытный, заряжающий энергией завтрак, уверяют представляющие этот рецепт специалисты со Steaklovers.menu.

Деруны по-английски

Ингредиенты:

картофель — 500 г;

твердый сыр — 100 г;

мука — 50 г;

сливочное масло — 50 г;

растительное масло;

соль, перец

Деруны по-английски делаем следующим образом. Очищенный картофель натираем на терке, заливаем ледяной водой, оставляем на 5 минут. Потом воду сливаем, а картошку отжимаем, удаляя тем самым лишний крахмал.

Осторожно разогреваем на сковороде сливочное масло (чтобы не сгорело), обжариваем натертый картофель на среднем огне до полуготовности, постоянно помешивая. Закончив, возвращаем его в миску, солим и перчим. Добавляем к нему натертый сыр, смешиваем и всыпаем муку. Из этой смеси формируем небольшие оладьи. И обжариваем на сковороде в большом количестве растительного масла.

Подаем деруны по-английски с белым острым соусом или просто со сметаной.