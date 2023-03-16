Деруни з сиром: як приготувати улюблену страву по-англійськи

Головна особливість дерунів по-англійськи – використання сиру

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Деруни по-англійськи — вельми мінімалістична страва, що не робить її менш смачною, ніж наші звичні українські деруни. Все одно, отримуємо ситний, заряджаючий енергією сніданок, запевняють фахівці, що представляють цей рецепт на Steaklovers.menu.

Деруни англійською

Інгредієнти:

картопля — 500 г;

твердий сир — 100 г;

борошно — 50 г;

вершкове масло — 50 г;

олія;

сіль, перець

Деруни по-англійськи робимо так. Очищену картоплю натираємо на тертці, заливаємо крижаною водою, залишаємо на 5 хвилин. Потім воду зливаємо, а картоплю віджимаємо, видаляючи цим зайвий крохмаль.

Обережно розігріваємо на сковороді вершкове масло (щоб не згоріло), обсмажуємо натерту картоплю на середньому вогні до напівготовності, постійно помішуючи. Закінчивши, повертаємо його в миску, солимо і перчимо. Додаємо до нього натертий сир, змішуємо та всипаємо борошно. З цієї суміші формуємо невеликі оладки. І обсмажуємо на сковороді у великій кількості олії.

Подаємо деруни по-англійськи з білим гострим соусом або просто зі сметаною.