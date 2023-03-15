Оригинальное блюдо без теста. Рецепт "пиццы" из куриного фарша

Это диетическое блюдо, в котором совершенно нет теста, зато есть овощи и мясо.

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Традиционно, пиццу готовят на дрожжевом тесте с разнообразными начинками. Это отличное блюдо и вкусный перекус, но можно сделать подобное блюдо без всякого теста, оставив только мясо, овощи и добавив моцареллу.

По сути, по рецепту Фокуса у вас получится большая мясная лепешка с овощами. Вкусное и диетическое блюдо.

Если вам не хочется готовить подобное блюдо с использованием куриного мяса, то можно основу для "пиццы" сделать из цветной капусты. В таком случае нужно просто отварить соцветия в подсоленной воде около трех минут, потом измельчить в блендере и смешать с яйцом и далее готовить по рецепту.

Пицца без теста

Ингредиенты:

Куриный фарш – 500 гр;

одно яйцо;

сушеные прованские травы;

сушеный чеснок;

небольшая луковица;

один зубчик свежего чеснока;

протертые томаты – 300 гр;

две веточки зеленого базилика;

желтый сладкий перец;

моцарелла для пиццы – 150 гр;

соль, оливковое масло, оливки, если любите.

Фарш вы можете взять как готовый, так и приготовить самому. Можете сочетать филе куриных грудок и филе бедра, или приготовить основу и вовсе на одном филе, выбор за вами.

Яйцо слегка взбейте венчиком, добавьте к куриному фаршу и перемешайте. Добавьте прованские травы, сушеный чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Снова перемешайте.

Выложите фарш на противень, застеленный пергаментом, сформировав круглую "пиццу". И выпекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около 15 минут.

Приготовьте соус из свежих помидоров, или томатов пелати. Поджарьте в сковороде на растительном масле мелко нарезанный лук и чеснок, добавьте измельченные в блендере помидоры, базилик, добавьте чуть сахара, посолите и поперчите. Тушите около 10 минут, чтобы жидкость выпарилась.

Выложите на "пиццу" томатный соус, разложите сладкий перец и оливки, сверху положите кусочки моцареллы и запекайте в духовке еще минут 10, пока сыр не расплавиться. "Пицца" без теста готова.

Также вы можете приготовить традиционный неаполитанский картофельный пирог с ветчиной и салями.