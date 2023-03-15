Оригінальна страва без тіста. Рецепт "піци" з курячого фаршу

Це дієтична страва, в якій немає тіста, зате є овочі та м'ясо.

Related video

Традиційно піцу готують на дріжджовому тісті з різноманітними начинками. Це відмінна страва та смачний перекус, але можна зробити подібну страву без жодного тіста, залишивши тільки м'ясо, овочі й додавши моцарелу.

По суті, за рецептом Фокусу у вас вийде великий м'ясний коржик із овочами. Це смачна й дієтична страва.

Якщо вам не хочеться готувати подібну страву з використанням курячого м'яса, можна основу для "піци" зробити з цвітної капусти. У такому випадку потрібно просто відварити суцвіття в підсоленій воді близько трьох хвилин, потім подрібнити в блендері та змішати з яйцем і готувати далі за рецептом.

Піца без тіста

Інгредієнти:

Курячий фарш — 500 гр;

одне яйце;

сушені прованські трави;

сушений часник;

невелика цибулина;

один зубчик свіжого часнику;

протерті томати — 300 гр;

дві гілочки зеленого базиліку;

жовтий солодкий перець;

моцарела для піци — 150 г;

сіль, оливкова олія, оливки, якщо любите.

Фарш можна взяти як готовий, так і приготувати самому. Можете поєднувати філе курячих грудок і філе стегна, або приготувати основу на одному філе, вибір за вами.

Яйце злегка збийте вінчиком, додайте до курячого фаршу та перемішайте. Додайте прованські трави, сушений часник, посоліть і поперчіть до смаку. Знову перемішайте.

Викладіть фарш на лист, застелений пергаментом, сформувавши круглу "піцу". Випікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів, близько 15 хвилин.

Приготуйте соус зі свіжих помідорів або томатів пелаті. Підсмажте в сковороді на олії дрібно нарізану цибулю та часник, додайте подрібнені в блендері помідори, базилік, додайте трохи цукру, посоліть і поперчіть. Тушкуйте близько 10 хвилин, щоб рідина випарувалася.

Викладіть на "піцу" томатний соус, розкладіть солодкий перець і оливки, зверху покладіть шматочки моцарели та запікайте в духовці ще 10 хвилин, поки сир не розплавиться. "Піца" без тіста готова.

Також ви можете приготувати традиційний неаполітанський картопляний пиріг із шинкою та салямі.