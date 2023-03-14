Італійський картопляний пиріг із шинкою та сиром. Смачний і простий рецепт
Це традиційна страва, яку готують ще з 1700-х років, а вперше вигадали для королеви Марії Кароліни Габсбурзької.
Італійський картопляний пиріг є наріжним каменем неаполітанської кухні, а потім його почали готувати і в інших регіонах південної Італії. Там його називають "гатто", або "гато", і перш ніж стати народною стравою, гатто з'явився на столі королеви Марії Кароліни Габсбурзької, дружини Фердинанда I Бурбонського, який не хотів розлучатися з делікатесами французьких кухарів.
Неаполітанці замінили сир грюєр на моцарелу, почали додавати шинку та салямі. У кожній родині є своя версія, як готувати цей чудовий пиріг, але ми взяли рецепт від шеф-кухаря Роберто Ді Пінто.
Картопляний пиріг із шинкою та сиром
Інгредієнти:
- картопля — 1 кг;
- яйця — 4 шт.;
- моцарела — 200 г;
- шинка — 100 г;
- сир Парміджано Реджано — 4 ст. л.;
- салями — 100 г;
- панірувальні сухарі — 40 г;
- оливкова олія, чорний мелений перець, сіль.
Картоплю помийте та зваріть у мундирі. Злийте воду й очистіть картоплю, поки вона гаряча, потім це буде зробити важче. Розімніть картоплю у пюре.
Моцарелу наріжте кубиками.
Шинку та салямі наріжте кубиками. До речі, ви можете використовувати тільки шинку, або тільки салямі. Але таке поєднання вважається класичним.
Додайте в картопляне пюре яйця, поперчіть, додайте трохи оливкової олії і посоліть. Додайте пармезан. Добре перемішайте і додайте шинку та салямі. Після цього додавайте моцарелу.
Форму змастіть олією і посипте панірувальними сухарями. Викладіть картопляне пюре з усіма інгредієнтами та добре розрівняйте.
Зверху посипте свій пиріг панірувальними сухарями та пармезаном, збризкайте олією і запікайте в духовці, розігрітій до 180 градусів приблизно пів години.
Картопляний пиріг можна їсти відразу, а можна зберігати у холодильнику, розігріваючи до вечері. Заморожувати гатто не рекомендується.
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