Итальянский картофельный пирог с ветчиной и сыром. Вкусный и простой рецепт

Это традиционное блюдо, которое готовят еще с 1700-х годов, а впервые придумали для королевы Марии Каролины Габсбургской.

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Итальянский картофельный пирог является краеугольным камнем неаполитанской кухни, а затем его стали готовить и в других регионах южной Италии. Там его называют "гатто", или "гато", и прежде чем стать народным блюдом, гатто появился на столе королевы Марии Каролины Габсбургской, жены Фердинанда I Бурбонского, не желавший расставаться с деликатесами французских поваров.

Неаполитанцы заменили сыр грюер на моцареллу, стали добавлять ветчину и салями. В каждой семье есть своя версия, как готовить этот чудесный пирог, но мы взяли рецепт от шеф-повара Роберто Ди Пинто.

Картофельный пирог с ветчиной и сыром

Ингредиенты:

Картофель — 1 кг;

Яйца — 4 шт.;

Моцарелла – 200 гр;

Ветчина – 100 гр;

Сыр Пармиджано Реджано – 4 ст. л.;

Салями – 100 гр;

Панировочные сухари — 40 гр;

Оливковое масло, черный молотый перец, соль.

Картофель помойте и сварите в мундире. Слейте воду и очистите картофель, пока он еще горячий, потом это будет сделать труднее. Разомните картофель в пюре.

Моцареллу нарежьте кубиками.

Ветчину и салями нарежьте кубиками. К слову, вы можете использовать только ветчину, или только салями. Но вот такое сочетание считается классическим.

Добавьте в картофельное пюре яйца, поперчите, добавьте немного оливкового масла и посолите. Добавьте пармезан. Хорошо перемешайте и добавьте ветчину и салями. После добавляйте моцареллу.

Форму смажьте маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите картофельное пюре со всеми ингредиентами и хорошо разровняйте.

Сверху посыпьте свой пирог панировочными сухарями и пармезаном, сбрызните маслом и запекайте в духовке, разогретой до 180 градусов около получаса.

Картофельный пирог можно есть сразу, а можно хранить в холодильнике, разогревая к ужину. Замораживать гатто не рекомендуется.

Также вы можете приготовить из картофельного пюре традиционный английский Пастуший пирог.