Английская классика. Рецепт пастушьего пирога

Это блюдо на самом деле не пирог, а мясной фарш с пюре, но это согревающий и очень зимний рецепт.

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Пастуший пирог — это английская классика, про которую упоминают едва ли не в каждом британском фильме, сериале и книге. Это народный рецепт, который, как полагают историки, готовили крестьянки, которые собирали остатки мяса и хлеба от воскресного обеда и запекали их, чтобы ничего не выбрасывать. А когда в Европе появился картофель, то хлеб заменили картофельным пюре и покрывали им начинку.

За авторство в приготовлении пастушьего пирога борются Ирландия, Шотландия и графство Нортумберленд на севере Англии. Ирландцы заявляют, что классический пастуший пирог готовится с бараниной, а английская версия с говядиной называется деревенским пирогом (cottage pie).

Но в любом случае это популярное осенне-весеннее блюдо, которое готовят в Британии все: от признанных шефов, вроде Джейми Оливера, до обычных домохозяек.

Пастуший пирог

Ингредиенты:

Говяжий фарш – 500 гр;

Картофель – 1 кг;

Томатная паста – одна столовая ложка;

Одна луковица;

Одна морковка;

Два зубчика чеснока;

Сливочное масло – 80 гр;

Соль, черный молотый перец, тимьян.

В сковородку налейте немного растительного масла и положите примерно 15 грамм сливочного масла. Добавляйте туда порциями фарш и обжаривайте, постоянно помешивая и разбивая комочки деревянной ложкой, пока фарш не приготовится. Достаньте его и отложите в миску.

Мелко нарежьте крупную луковицу и натрите на крупной терке морковь. Измельчите чеснок. Положите в сковородку еще 15 грамм сливочного масла, добавьте немного растительного и обжаривайте лук с морковью и чесноком, пока они не приобретут золотистый оттенок. Это займет не более пяти минут.

Добавьте томатную пасту и хорошенько перемешайте, верните в сковороду фарш. Убавьте огонь и тушите 10–15 минут. Посолите и поперчите. Добавьте тимьян, протушите еще немного и уберите сковородку с плиты.

Теперь готовьте картофельное пюре. Очистите и сварите картофель. Как приготовится, разомните его картофеледавилкой, добавьте оставшееся сливочное масло и молоко и посолите. Как приготовить пюре, мы писали ранее.

Теперь самое время собирать наш пастуший пирог, или как утверждают ирландцы, деревенский пирог. Разогрейте духовку до 180 градусов. На дно формы положите слой картофельного пюре, сверху ровным слоем выложите фарш с луком, морковью и томатным соусом, накройте сверху оставшимся пюре и смажьте сливочным маслом. Запекайте пастуший пирог в духовке около 20 минут, пока пюре сверху не зарумянится.