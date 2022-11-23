Англійська класика. Рецепт пастушого пирога

Ця страва насправді не пиріг, а м'ясний фарш з пюре, але це зігрівальний і дуже зимовий рецепт.

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Пастуший пиріг — це англійська класика, про яку згадують чи не в кожному британському фільмі, серіалі та книзі. Це народний рецепт, який, як вважають історики, готували селянки, які збирали залишки м'яса та хліба від недільного обіду та запікали їх, щоби нічого не викидати. А коли в Європі з'явилася картопля, то хліб замінили картопляним пюре та покривали ним начинку.

За авторство в приготуванні пастушого пирога борються Ірландія, Шотландія і графство Нортумберленд на півночі Англії. Ірландці заявляють, що класичний пиріг готується з бараниною, а англійська версія з яловичиною називається сільським пирогом (cottage pie).

Але в будь-якому випадку це популярна осінньо-весняна страва, яку готують у Британії все: від визнаних шефів, на кшталт Джеймі Олівера, до звичайних домогосподарок.

Пастуший пиріг

Складові:

Яловичий фарш — 500 г;

Картопля — 1 кг;

Томатна паста — одна столова ложка;

Одна цибулина;

Одна морквина;

Два зубчики часнику;

Вершкове масло — 80 г;

Сіль, чорний мелений перець, чебрець.

У сковорідку налийте трохи олії й покладіть приблизно 15 грамів вершкового масла. Додайте туди порціями фарш і обсмажуйте, постійно помішуючи та розбиваючи грудочки дерев'яною ложкою, доки фарш не приготується. Дістаньте його і відкладіть у миску.

Дрібно наріжте велику цибулину і натріть на терці моркву. Подрібніть часник. Покладіть в сковорідку ще 15 грамів вершкового масла, додайте трохи рослинної олії й обсмажуйте цибулю з морквою і часником, поки вони не набудуть золотистого відтінку. Це триватиме не більше п'яти хвилин.

Додайте томатну пасту і добре перемішайте, поверніть у сковороду фарш. Зменште вогонь і тушкуйте 10-15 хвилин. Посоліть і поперчіть. Додайте чебрець, протушкуйте ще трохи й заберіть сковорідку з плити.

Тепер готуйте картопляне пюре. Почистьте та зваріть картоплю. Як приготується, розімніть її картоплем'ялкою, додайте вершкове масло і молоко, що залишилося, і посоліть. Як приготувати пюре ми писали раніше.

Тепер саме час збирати наш пастуший пиріг, або, як стверджують ірландці, сільський пиріг. Розігрійте духовку до 180 градусів. На дно форми покладіть шар картопляного пюре, зверху рівним шаром викладіть фарш з цибулею, морквою і томатним соусом, накрийте пюре, що залишилося, і змастіть вершковим маслом. Запікайте пиріг в духовці близько 20 хвилин, поки пюре зверху не зарум'яниться.