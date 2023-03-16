Нежнейшие свиные ребрышки на сковороде: простой рецепт

Ребрышки для этого блюда лучше брать без жира, а апельсины – не кислые.

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Свиные ребрышки на обед или на ужин – это не только сытно и аппетитно, но еще и очень вкусно. Предлагаем приготовить их на сковородке с имбирем, апельсиновым фрешем и медом по рецепту из блога "Ваш кулинар". Они понравятся всем, кто их попробует, и очередь за добавкой не заставит себя ждать.

Свиные ребрышки на сковороде

Ингредиенты:

свиные ребра – 2 кг;

чеснок – 4 зубчика;

имбирь – 1 ст. л. без горки (свежий);

острый перец – 1/2 шт;

мед – 2 ч. л;

апельсиновый фреш – 200 мл.

Способ приготовления:

Свиные ребра лучше взять с минимальным количеством жира. Помыть их, обсушить бумажным полотенцем. Обжарить их на минимальном количестве в растительном масле до золотистой корочки с обеих сторон. Затем в той же сковороде в жире от ребер обжарить в течение 10 секунд имбирь, чеснок и острый перец. Затем убавить огонь до минимального и положить ребра обратно в сковородку, добавить мед и апельсиновый фреш. Для фреша лучше использовать сладкие апельсины, а не кисловатые. Накрыть крышкой и томить на минимальном огне под крышкой час-полтора.

По прошествии этого времени снять крышку, добавить огонь на максимум и испарить влагу, в результате чего ребра приобретут хороший цвет. Вынуть готовые ребрышки для подачи. Оставшийся жир не использовать.

В качестве гарнира можно подавать картофель, каши.

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