Найніжніші свинячі реберця на сковороді: простий рецепт

Реберця для цієї страви краще брати без жиру, а апельсини — не кислі.

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Свинячі реберця на обід або на вечерю — це не тільки поживно й апетитно, але ще й дуже смачно. Пропонуємо приготувати їх на сковорідці з імбиром, апельсиновим фрешем і медом за рецептом із блогу "Ваш кулінар". Вони сподобаються всім, хто їх спробує, і черга за добавкою не забариться.

Свинячі реберця на сковороді

Інгредієнти:

свинячі ребра — 2 кг;

часник — 4 зубчики;

імбир — 1 ст. л. без гірки (свіжий);

гострий перець — 1/2 шт.;

мед — 2 ч. л;

апельсиновий фреш — 200 мл.

Спосіб приготування:

Свинячі ребра краще взяти з мінімальною кількістю жиру. Помити їх, обсушити паперовим рушником. Обсмажити їх на мінімальній кількості в олії до золотистої скоринки з обох боків. Потім у тій же сковороді в жирі від ребер обсмажити протягом 10 секунд імбир, часник і гострий перець. Потім зменшити вогонь до мінімального та покласти ребра назад у сковорідку, додати мед та апельсиновий фреш. Для фрешу краще використовувати солодкі апельсини, а не кислуваті. Накрити кришкою і тушкувати на мінімальному вогні під кришкою годину-півтори.

Після цього часу зняти кришку, додати вогонь на максимум і випарити вологу, внаслідок чого ребра набудуть гарного кольору. Вийняти готові реберця для подачі. Жир, що залишився, не використовувати.

Як гарнір можна подавати картоплю, каші.

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