Вкусно и просто. Два рецепта десертов из апельсинового сока
Апельсиновый сок можно просто выпить, а можно его использовать для приготовления очень простых, но вкусных десертов.
Сейчас, когда многие соблюдают пост, или просто готовятся к лету, рецепты простых и диетических десертов очень актуальны.
Проще всего их приготовить из сока с ярко выраженным вкусом – например, апельсинового. Или мандаринового. К тому же десерты получаются яркими и красивыми.
Фокус расскажет, как приготовить два простейших десерта с минимальным набором ингредиентов.
Апельсиновый десерт из трех ингредиентов
Ингредиенты:
- апельсиновый сок — 250 мл;
- сахар — 50 гр;
- кукурузный крахмал — 30 гр.
Сок можете взять как свежевыжатый, так и пакетированный. Во втором случае сахар можно не класть. Эти соки обычно и так достаточно сладкие.
Добавьте к соку сахар и крахмал, хорошо перемешайте все венчиком, чтобы не осталось комочков. Нагрейте сок на небольшом огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Вылейте в форму, смазанную растительным маслом и дайте остыть. После отправьте в холодильник на несколько часов – пока не застынет. Десерт готов.
Апельсиновый десерт с шоколадом
Ингредиенты:
Для желе:
- апельсиновый сок — 150 мл;
- сахар — 1,5 ст. л.;
- 1 пакетик желатина;
Для шоколадного мусса:
- молочный шоколад — 125 гр;
- сливки 35% — 250 мл.
Замочите желатин в небольшом количестве холодной воды минут на 20 мин. Сок с сахаром нагрейте на небольшом огне, но не доводите до кипения. Добавьте желатин, тщательно перемешайте. Снимите с огня, когда желатин растворится. Слегка охладите и разлейте сок по стаканам. Поставьте в холодильник.
Теперь приготовьте шоколадный мусс. Для этого растопите шоколад на водяной бане. Сливки взбейте до пышности. И вводите их в три приема в растопленный шоколад, осторожно перемешивая силиконовой лопаточкой.
Разложите шоколадный мусс по стаканчикам с желе. И отправьте десерт в холодильник еще часа на три, чтобы он хорошо охладился.
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