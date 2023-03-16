Смачно та просто. Два рецепти десертів з апельсинового соку

Апельсиновий сік можна просто випити, а можна використовувати для приготування дуже простих, але смачних десертів.

Related video

Зараз, коли багато хто дотримується посту, або просто готується до літа, рецепти простих і дієтичних десертів дуже актуальні.

Найпростіше їх приготувати із соку з яскраво вираженим смаком — наприклад, апельсинового. Або мандаринового. До того ж десерти виходять яскравими та красивими.

Фокус розповість, як приготувати два найпростіші десерти з мінімальним набором інгредієнтів.

Апельсиновий десерт із трьох інгредієнтів

Інгредієнти:

апельсиновий сік — 250 мл;

цукор — 50 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г.

Сік можете взяти як свіжий, так і пакетований. У другому випадку цукор можна не класти. Ці соки зазвичай і так досить солодкі.

Додайте до соку цукор і крохмаль, добре перемішайте все вінчиком, щоб не залишилося грудочок. Нагрійте сік на невеликому вогні, помішуючи, поки суміш не загусне. Вилийте у форму, змащену олією і дайте охолонути. Після відправте в холодильник на кілька годин — доки не застигне. Десерт готовий.

Апельсиновий десерт із шоколадом

Інгредієнти:

Для желе:

апельсиновий сік — 150 мл;

цукор — 1,5 ст. л.;

1 пакетик желатину.

Для шоколадного мусу:

молочний шоколад — 125 г;

вершки 35% — 250 мл.

Замочіть желатин у невеликій кількості холодної води хвилин на 20 хв. Сік із цукром нагрійте на невеликому вогні, але не доводьте до кипіння. Додайте желатин, ретельно перемішайте. Зніміть із вогню, коли желатин розчиниться. Злегка охолодіть та розлийте сік по склянках. Поставте у холодильник.

Тепер приготуйте шоколадний мус. Для цього розтопіть шоколад на водяній бані. Вершки збийте до пишності. І вводьте їх у три прийоми в розтоплений шоколад, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою.

Розкладіть шоколадний мус по стаканчиках із желе. І відправте десерт у холодильник ще години на три, щоб він добре охолонув.

А якщо у вас є час і натхнення, то приготуйте чарівний торт "Карпатка" із заварного тіста із заварним кремом.