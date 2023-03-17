Жареная картошка с кабачками: рецепт универсального блюда

Жареная картошка с кабачками хороша и как гарнир, и как отдельное блюдо

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Жареная картошка с кабачками — блюдо универсальное в том смысле, что может использоваться и как гарнир, и как самодостаточное второе. В принципе, предлагаемый рецепт можно усугубить, а картошку с кабачками, обжарив, потом протушить, долив воды. Получится менее калорийно, советуют авторы рецепта со 1000.menu. Но все-таки вкус жареной картошки — что-то совершенно другое, и мы останавливаемся именно на этом.

Жареная картошка с кабачками

Игрнедиенты:

картошка — 300 г;

кабачки — 250 г;

растительное масло;

сливочное масло — 1 ст. л.;

тимьян свежий;

соль, перец

Приступая к жареной картошке с кабачками, первым делом разбираемся с кабачками. Тщательно их моем, высушиваем. Если крупные — режем на круглые дольки и потом на четвертинки, если кабачки мелкие — режем полукружьями. Очищенные картофель нарезаем средними брусками. Свежий тимьян промываем, обсушиваем, снимаем листья с веточек.

Разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем на нее картофель и жарим минут 10, помешивая. Затем добавляем кабачки и еще 10 минут жарим вместе. Когда кабачки пустят сок - солим, перчим, посыпаем листьями тимьяна и жарим еще минут 5-7. В самом конце добавляем косочек сливочного масла, уменьшаем огонь и оставляем под крышкой еще на 3-5 минут.

Готовую жареную картошку с кабачками раскладываем по тарелкам и подаем сразу же, пока еще горяча и ароматна!