Смажена картопля з кабачками: рецепт універсальної страви

Смажена картопля з кабачками гарна і як гарнір, і як окрема страва

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Смажена картопля з кабачками — універсальна страва в тому сенсі, що може використовуватися і як гарнір, і як самодостатня друга. В принципі, пропонований рецепт можна продовжити, а картоплю з кабачками, обсмаживши, потім протушкувати, доливши води. Вийде менш калорійно, радять автори рецепту з 1000.menu. Але все-таки смак смаженої картоплі — щось зовсім інше, і ми зупиняємося саме на цьому.

Смажена картопля з кабачками

Ігронедіенти:

картопля — 300 г;

кабачки — 250 г;

олія;

масло — 1 ст. л.;

чебрець свіжий;

сіль перець

Приступаючи до смаженої картоплі з кабачками, насамперед розуміємося на кабачках. Ретельно їх миємо, висушуємо. Якщо великі — ріжемо на круглі часточки і потім на четвертинки, якщо дрібні кабачки — ріжемо півкругами. Очищену картоплю нарізаємо середніми брусками. Свіжий чебрець промиваємо, обсушуємо, знімаємо листя з гілочок.

Розігріваємо сковороду з олією, викладаємо на неї картоплю і смажимо 10 хвилин, помішуючи. Потім додаємо кабачки і ще 10 хвилин смажимо разом. Коли кабачки пустять сік — солимо, перчимо, посипаємо листям чебрецю і смажимо ще хвилин 5-7. В самому кінці додаємо шматочок вершкового масла, зменшуємо вогонь і залишаємо під кришкою ще на 3-5 хвилин.

Готову смажену картоплю з кабачками розкладаємо по тарілках і подаємо відразу ж, поки гаряча і ароматна!