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Еда

Вкус праздника: как приготовить картофельные зразы с брынзой

картофельные зразы, зразы с брынзой, кулинария
Фото: pexels.com | Зразы с интересной начинкой

Картофельным зразам брынза обеспечивает очень необычный, чуть солоноватый вкус

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Конечно, картофельные зразы с брынзой — блюдо калорийное. Это минус для любителей строгого питания. Но оно очень, очень вкусное! Собственно, там внутри не просто брынза, а составная начинка, где еще участвуют сливочное масло и зелень. Зразы получаются пикантные, с необычным солоноватым привкусом. Приготовим их так, как советуют на Vkus.info.

Картофельные зразы с брынзой

Ингредиенты:

  • картофель — 0.7 кг;
  • манка — 0,5 стакана;
  • яйцо — 1;
  • брынза — 150 г;
  • масло сливочное — 50 г;
  • масло растительное;
  • панировочные сухари;
  • зелень;
  • соль

Картофельные зразы с брынзой начинаются с приготовления очень густой манной каши (на полстакана крупы — примерно 2 стакана воды). Отвариваем картофель, разминаем в пюре, солим, соединяем с манкой. Добавляем яйцо — но, конечно, ждем, чтобы картошка и манка остыли, иначе яйцо свернется.

Брынзу и мягкое сливочное масло взбиваем в блендере, соединяем с рубленой зеленью. Из картофельной массы, смешанной ранее с манкой и яйцом, формируем котлетки, укладываем в них начинку, не жалея — чтобы зразы получились сочнее и нежнее. Начиненные котлетки обваливаем в панировочных сухарях.

Выкладываем зразы на сковороду, разогретую с растительным маслом. Обжариваем с двух сторон для румяности, затем протушиваем пару минут под крышкой на минимальном огне. Картофельные зразы с брынзой готовы! Подаем их горячими со сметаной.