Вкус праздника: как приготовить картофельные зразы с брынзой

Картофельным зразам брынза обеспечивает очень необычный, чуть солоноватый вкус

Related video

Конечно, картофельные зразы с брынзой — блюдо калорийное. Это минус для любителей строгого питания. Но оно очень, очень вкусное! Собственно, там внутри не просто брынза, а составная начинка, где еще участвуют сливочное масло и зелень. Зразы получаются пикантные, с необычным солоноватым привкусом. Приготовим их так, как советуют на Vkus.info.

Картофельные зразы с брынзой

Ингредиенты:

картофель — 0.7 кг;

манка — 0,5 стакана;

яйцо — 1;

брынза — 150 г;

масло сливочное — 50 г;

масло растительное;

панировочные сухари;

зелень;

соль

Картофельные зразы с брынзой начинаются с приготовления очень густой манной каши (на полстакана крупы — примерно 2 стакана воды). Отвариваем картофель, разминаем в пюре, солим, соединяем с манкой. Добавляем яйцо — но, конечно, ждем, чтобы картошка и манка остыли, иначе яйцо свернется.

Брынзу и мягкое сливочное масло взбиваем в блендере, соединяем с рубленой зеленью. Из картофельной массы, смешанной ранее с манкой и яйцом, формируем котлетки, укладываем в них начинку, не жалея — чтобы зразы получились сочнее и нежнее. Начиненные котлетки обваливаем в панировочных сухарях.

Выкладываем зразы на сковороду, разогретую с растительным маслом. Обжариваем с двух сторон для румяности, затем протушиваем пару минут под крышкой на минимальном огне. Картофельные зразы с брынзой готовы! Подаем их горячими со сметаной.