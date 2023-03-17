Смак свята: як приготувати картопляні зрази з бринзою

Картопляним зразам бринза забезпечує дуже незвичайний, трохи солонуватий смак

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Звичайно, картопляні зрази з бринзою — калорійне блюдо. Це мінус для любителів суворого харчування. Але воно дуже, дуже смачне! Власне, там усередині не просто бринза, а складова начинка, де ще беруть участь вершкове масло та зелень. Зрази виходять пікантні, з незвичайним солонуватим присмаком. Приготуємо їх так, як радять на Vkus.info.

Картопляні зрази з бринзою

Інгредієнти:

картопля — 0.7 кг;

манка — 0,5 склянки;

яйце — 1;

бринза — 150 г;

масло — 50 г;

олiя;

панірувальні сухарі;

зелень;

сіль

Картопляні зрази з бринзою починаються з приготування дуже густої манної каші (на півсклянки крупи – приблизно 2 склянки води). Відварюємо картоплю, розминаємо в пюре, солимо, з'єднуємо з манкою. Додаємо яйце — але, звичайно, чекаємо, щоб картопля і манка охолонули, інакше яйце згорнеться.

Бринзу та м'яке вершкове масло збиваємо в блендері, з'єднуємо з рубаною зеленню. З картопляної маси, змішаної раніше з манкою та яйцем, формуємо котлетки, укладаємо в них начинку, не шкодуючи — щоб зрази вийшли соковитіше та ніжніше. Начинені котлетки обвалюємо в панірувальних сухарях.

Викладаємо зрази на сковороду, розігріту з олією. Обсмажуємо з двох сторін для рум'яності, потім протушкуємо кілька хвилин під кришкою на мінімальному вогні. Картопляні зрази з бринзою готові! Подаємо їх гарячими зі сметаною.