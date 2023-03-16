Рулька по-баварски: сытно и вкусно (видео)

Чем дольше кулька маринуется в пиве, тем нежнее будет ее вкус.

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Рулька – это часть свиной ноги, из которой можно приготовить множество блюд. В Украине особенно пользуется популярностью запеченная рулька, которая при правильном приготовлении получается очень сочной и ароматной. Предлагаем вам приготовить это блюдо по рецепту из блога "Вкусные рецепты на каждый день".

Свиная рулька, запеченныя в духовке

Ингредиенты:

рулька – 1,5 кг;

чеснок – 2 зубчика;

лавровый лист – 1 шт;

пиво темное – 1,5 литра;

специи: соль, перец горошком, остальные – по вкусу и по деланию;

мед – 2 ст.л;

соевый соус – 4 ст. л;

горчица (французская) – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Рульку хорошо промыть под проточной водой и обсушить с помощью бумажных полотенец. Острым ножом сделать надрезы в рульке и нашпиговать туда чеснок, заранее почищенный и нарезанный тонкими пластинками. Поместить рульку в кастрюлю, залить ее пивом, добавить лавровый лист и специи. Накрыть крышкой и отправить мариноваться в холодильник на сутки или даже больше. Чем дольше, тем лучше, только в таком случае рульку необходимо переворачивать. Спустя время, поставить рульку в пиве на огонь под приоткрытой крышкой. Когда закипит, убавить огонь до минимума и томить рульку три часа, при этом через два часа после варки перевернуть на другую сторону.

За время варки мясо начнет отходить от кости. Выложить рульку в форму для запекания. Смешать мед, соевый соус и горчицу до однородности и хорошо смазать этой смесью рульку со всех сторон. Запекать в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 40-50 мин. Во время запекания несколько раз дополнительно смазывать оставшуюся рульку соусом.

Напомним, ранее Фокус писал, как приготовить свиные ребрышки на сковороде.