Рулька по-баварськи: ситно та смачно (відео)

Чим довше рулька маринується в пиві, тим ніжнішим буде її смак.

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Рулька — це частина свинячої ноги, з якої можна приготувати багато страв. В Україні особливо користується популярністю запечена рулька, яка при правильному приготуванні виходить дуже соковитою та ароматною. Пропонуємо вам приготувати цю страву за рецептом із блогу "Смачні рецепти на кожен день".

Свиняча рулька, запечена в духовці

Інгредієнти:

рулька – 1,5 кг;

часник – 2 зубчики;

лавровий лист – 1 шт;

пиво темне – 1,5 літри;

спеції: сіль, перець горошком, решта – за смаком та за робленням;

мед – 2 ст.

соєвий соус – 4 ст. л;

гірчиця (французька) – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Рульку добре промити під протічною водою і обсушити за допомогою паперових рушників. Гострим ножем зробити надрізи в рульці та нашпигувати туди часник, заздалегідь почищений та нарізаний тонкими пластинками. Помістити рульку в каструлю, залити її пивом, додати лавровий лист та спеції. Накрити кришкою і відправити маринуватися в холодильник на добу чи навіть більше. Чим довше, тим краще тільки в такому випадку рульку необхідно перевертати. Через деякий час, поставити рульку в пиві на вогонь під відкритою кришкою. Коли закипить, зменшити вогонь до мінімуму і томити рульку три години, при цьому через дві години після варіння перевернути на інший бік.

Під час варіння м'ясо почне відходити від кістки. Викласти рульку у форму для запікання. Змішати мед, соєвий соус і гірчицю до однорідності і добре змастити цією сумішшю рульку з усіх боків. Запікати в попередньо розігрітій до 200 градусів духовці 40-50 хв. Під час запікання кілька разів додатково змащувати рульку, що залишилася, соусом.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як приготувати свинячі реберця на сковороді.