Простой рецепт. Как приготовить воздушный пирог из теста фило с грибами

В оригинальном рецепте используются деликатесные сморчки, но вы можете использовать любые другие грибы.

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С грибами (если вы их любите), все становится вкуснее. Они придают блюдам потрясающий аромат и отлично заменяют мясо в пицце, супах, соусах для спагетти и в качестве начинки для пирогов.

А если сочетать их с тестом фило, то получится блюдо, которое поразит ваше воображение. Рецептом поделилась блогер semesh_ka. В оригинале она использует сморчки, одни из самых деликатесных грибов.

Но вы попробуйте приготовить турецкий бурек, — пирог из фило в виде улитки, — с теми грибами, которые у вас есть. Если у вас есть сушеные, или свежие лесные грибы – добавьте их в начинку. Они придадут волшебный аромат.

Пирог из теста фило с грибами

Для начинки:

грибы – 300 гр;

шпинат;

сыр рикотта — 200 гр;

соль, перец, сливочное масло, оливковое масло, чеснок.

Для основы:

тесто фило — упаковка;

одно яйцо;

сливочное масло — 50 гр;

сливки 20% — 50 гр;

соль.

Если у вас сушеные грибы, то залейте их кипятком и оставьте набухать минут 15. Если свежие, то просто порежьте и обжарьте на оливковом масле.

Листья шпината помойте, порежьте полосками и обжарьте на сливочном масле в течении пяти минут. Посолите и поперчите, добавьте зубчик чеснока, пропущенный через пресс, или мелко нарезанный.

Соедините грибы и шпинат с сыром рикоттой и хорошо перемешайте.

Тесто фило разморозьте и разделите на листы. Оно очень тонкое и нежное, и быстро сохнет, становясь ломким, так что действуйте быстро.

Приготовьте смесь для смазывания пирога. Взбейте венчиком яйцо со сливками и растопленным сливочным маслом. Кисточкой смазывайте лист, накрывайте следующим и посторяйте процедуру. На каждый рулетик можно взять три, или четыре листа фило.

На один край теста выкладывайте начинку и сворачивайте рулетик. В круглой форме для запекания выкладывайте рулетики спиралью, пока начинка не кончится. Сверху еще раз смажьте смесью и посыпьте кунжутом. Запекайте в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут.

Напомним, из теста фило вы также можете приготовить воздушный и очень вкусный яблочный пирог "Вуаль невесты".