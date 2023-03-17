Простий рецепт. Як приготувати пиріг із тіста філо з грибами

В оригінальному рецепті використовуються делікатесні зморшки, але ви можете використовувати будь-які інші гриби.

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З грибами (якщо ви їх любите) все стає смачніше. Вони надають стравам приголомшливий аромат і відмінно замінюють м'ясо в піці, супах, соусах для спагетті і як начинку для пирогів.

А якщо поєднувати їх із тістом філо, то вийде страва, яка вразить вашу уяву. Рецептом поділилася блогер semesh_ka. В оригіналі вона використовує зморшки, одні з найделікатесніших грибів.

Але ви спробуйте приготувати турецький бурек, — пиріг з філо у вигляді равлика, — з грибами, які у вас є. Якщо у вас є сушені або свіжі лісові гриби — додайте їх в начинку. Вони нададуть чарівний аромат.

Пиріг із тіста філо з грибами

Для начинки:

гриби — 300 гр;

шпинат;

сир рікотту — 200 гр;

сіль, перець, вершкове масло, оливкова олія, часник.

Для основи:

тісто філо — упаковка;

одне яйце;

вершкове масло — 50 гр;

вершки 20% — 50 гр;

сіль.

Якщо у вас сушені гриби, то залийте їх окропом і залиште набухати 15 хвилин. Якщо свіжі, то просто поріжте і обсмажте на оливковій олії.

Листя шпинату помийте, поріжте смужками і обсмажте на вершковому маслі протягом п'яти хвилин. Посолити і поперчити, додати зубчик часнику, пропущений через прес, або дрібно нарізаний.

З'єднайте гриби та шпинат із сиром рікоттою і добре перемішайте.

Тісто філо розморозьте та розділіть на листи. Воно дуже тонке та ніжне, і швидко сохне, ставши ламким, так що дійте швидко.

Приготуйте суміш для змащування пирога. Збийте віничком яйце з вершками та розтопленим вершковим маслом. Пензликом змащуйте лист, накривайте наступним і повторюйте процедуру. На кожен рулетик можна взяти три, або чотири аркуші філо.

На один край тіста викладайте начинку та згортайте рулетик. У круглій формі для запікання викладайте рулетики спіраллю, доки начинка не скінчиться. Зверху змастіть сумішшю і посипте кунжутом. Запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці близько 40 хвилин.

Нагадаємо, з тіста філо ви також можете приготувати повітряний та дуже смачний яблучний пиріг "Вуаль нареченої".